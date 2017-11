6-latek biegał bez butów po ulicy. Matka... zasnęła

Funkcjonariusze kamiennogórskiej policji około południa 28 listopada br. otrzymali zgłoszenie o biegającym dziecku bez opieki na jednej z ulic miasta. Po przybyciu na miejsce stwierdzili, że chłopiec jest niekompletnie ubrany do istniejących warunków pogodowych. Nie posiadał obuwia, był przemoczony i zziębnięty. Policjanci szybko ustalili opiekuna prawnego dziecka oraz adres jego miejsca zamieszkania. Wraz z chłopcem udali się do jego mieszkania, gdzie zastali zdziwioną matkę chłopczyka. Kobieta była bardzo zaskoczona interwencją policji. Tłumaczyła, że w trakcie opieki nad dzieckiem zasnęła.

Funkcjonariusze przebrali w mieszkaniu chłopca w suchą i ciepłą odzież. Z uwagi na to, że chłopczyk przebywał dłuższy czas na zewnątrz i był zmarznięty na miejsce wezwali zespół pogotowia ratunkowego, które przetransportowało go do Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze. Tam został poddany badaniom pediatrycznym i pozostał na obserwacji. Obecnie życiu i zdrowiu chłopca nie zagraża niebezpieczeństwo.

Funkcjonariusze sprawdzają w jaki sposób i z czyjej winy doszło do zaniedbań nad 6-latkiem. Decyzją sądu chłopiec został przekazany rodzinie zastępczej.