Wicepremier Morawiecki nagle zrezygnował z ważnego wyjazdu do Brukseli

Jak poinformował rzecznik ministerstwa, Mateusza Morawieckiego zatrzymały w kraju zatrzymały „obowiązki bieżące”. We wtorek o godz. 11.00 odbędzie się posiedzenie Rady Ministrów.

Decyzja wicepremiera może być związana z ostatnimi doniesieniami z obozu rządzącego. Jak dowiedział się dziennikarz „Wprost” Artur Grabek, prezes PiS Jarosław Kaczyński przedstawił w poniedziałek na spotkaniu z liderami okręgów Prawa i Sprawiedliwości oraz posłami odpowiedzialnymi za kampanię samorządową nową koncepcję rekonstrukcji rządu. Z jego słów wynika, że obecnie najbardziej prawdopodobnym wariantem jest objęcie fotela szefa rządu przez obecnego wicepremiera i ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego.

Z informacji „Wprost” wynika, że oprócz Beaty Szydło, stanowiska straci trzech ministrów. Szefa MSZ Witolda Waszczykowskiego zastąpi Krzysztof Szczerski, obecny szef Gabinetu Prezydenta. Posadę straci też minister środowiska Jan Szyszko, którego resort zostanie połączony z ministerstwem energii. Nowym superministerstwem energii i środowiska pokieruje Krzysztof Tchórzewski, Szyszko zostanie zaś pełnomocnikiem rządu ds. organizacji Międzynarodowego Szczytu Klimatycznego ONZ (tzw. COP 24), który odbędzie się w 2018 r. w Katowicach. Likwidacji ulegnie też ministerstwo cyfryzacji, w związku z czym z funkcją w rządzie pożegna się jego dotychczasowa szefowa Anna Streżyńska.

Wszystko wskazuje na to, że to na razie koniec zmian na stanowiskach ministerialnych. Oznacza to, że najprawdopodobniej swą posadę zachowa szef MON Antoni Macierewicz.