Andrzej Duda zawetuje ustawy o SN i KRS? Rzecznik prezydenta komentuje

– W tej chwili mamy sytuację, w której wszystkie najważniejsze postulaty prezydenta w sprawie Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa zostały w ustawach, a poprawki, które się pojawiły, nie wypaczają intencji i woli prezydenta – powiedział Krzysztof Łapiński w „Siódma-Dziewiąta” , wspólnej audycji rozgłośni katolickich. Rzecznik prezydenta zapytany wprost, czy na dziś prezydent Duda widzi powody do powtórki scenariusza z lipca i wet ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym stwierdził, że nie. – Wszystkich rzeczy, które prezydent uznawał za złe w poprzednich ustawach nie ma, a te na których im zależy są – tłumaczył. Łapiński dodał, że „ostateczna decyzja będzie, gdy prezydent będzie miał te ustawy na biurku, ale wszystko zmierza ku temu, że wszystkie warunki prezydenta, czy wszystkie rzeczy, na których mu zależało w tych ustawach będą” .

Co zakłada ustawa o SN?

Przedstawione przez prezydenta rozwiązania dotyczą m.in.: wprowadzenia instytucji skargi nadzwyczajnej, udziału ławników w niektórych postępowaniach prowadzonych przed SN, statusu sędziów SN oraz wieku i trybu przechodzenia przez nich w stan spoczynku. Reorganizacji ma również ulec struktura Sądu Najwyższego poprzez wyodrębnienie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Izby Dyscyplinarnej.

Co zakłada ustawa o KRS?

Ustawa wprowadza zmiany w sposobie wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa poprzez przyznanie obywatelom, obok sędziów, prawa wyłaniania kandydatów na członków Rady. Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia kandydatów mają być: grupa co najmniej 2000 obywateli oraz grupa co najmniej 25 sędziów w stanie czynnym. Ustawa nakłada na Marszałka Sejmu obowiązek ustalenia w drodze zarządzenia sposobu zgłaszania przez obywateli kandydatów na członka KRS. Sejm ma dokonywać wyboru, spośród zgłoszonych kandydatów, większością 3/5 głosów. Ponadto ustawa przewiduje odstąpienie od zasady kadencji indywidualnych i zastępuje ją wyborem sędziów na wspólną czteroletnią kadencję.

