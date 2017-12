Debiut premiera Morawieckiego po posiedzeniu Rady Ministrów. Co ogłosił?

Mateusz Morawiecki poinformował, że pierwsza sprawa dotyczy przemocy domowej. – Cieszę się, że minister Ziobro sprawnie zadziałał w kwestii zaostrzenia przepisów prawnych dla przestępców, którzy dopuszczają się przemocy. Jeśli chodzi o przestępstwa na tle seksualnym, szczególnie w odniesieniu do osób poniżej 15 roku życia, zdarzało się, że sędziowie – w około 10 proc. spraw – sędziowie wydawali wyroki w zawieszeniu. Przemoc jest niedopuszczalna, (...) słabsi muszą czuć się bezpieczni. Kara musi być adekwatna i odstraszać sprawcę. Chcemy, by przemocy było jak najmniej – mówił.

Kolejną sprawą było uszczelnienie systemu transportu towarów. – Dziś możemy mówić o skutecznym uszczelnieniu systemu drogowego. Podam jako przykład doprowadzenie do kontroli niemal każdej cysterny, która wjeżdża do Polski – około 150. Jeszcze rok temu wjeżdżało 600-700 cystern, więc dziś to gigantyczna różnica. Nie mamy mimo tej dużej różnicy jednak braku paliwa, co świadczy o tym, że uszczelnienie świetnie zadziałało. Idziemy jednak dalej, przestępcy podatkowi, którzy przenieśli się teraz na kolej, czy na barki na Odrze, korzystają z innych luk – my te luki uszczelnimy – zapowiedział.

Morawiecki o Kempie

Mateusz Morawiecki poinformował, że Beata Kempa, jako członek Rady Ministrów, odpowiedzialna będzie za pomoc humanitarną oraz uchodźców. – Mogę dzisiaj powiedzieć że minister Kempa otrzymała zadanie dla nas, Rady Ministrów niezwykle ważne, na które w ramach dyskusji i negocjacji w UE będziemy poświęcać coraz więcej czasu. Zadanie też które – trzeba powiedzieć – jest z punktu widzenia niektórych naszych partnerów w UE kontrowersyjne. Otóż minister Kempa będzie ministrem – członkiem Rady Ministrów odpowiedzialnym za koordynację pomocy humanitarnej i spraw uchodźców – mówił premier.