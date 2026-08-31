Poseł PiS wściekł się po słowach Morawieckiego. „Zachowaj się jak mężczyzna”

Mateusz Morawiecki wrócił do jednego z najbardziej spornych tematów z czasów rządów Zjednoczonej Prawicy. Podczas spotkania Klubu „Gazety Polskiej” były premier mówił o przyczynach wyborczej porażki i wskazywał na Krajowy Plan Odbudowy.

Mateusz Morawiecki szczerze o porażce PiS

W opinii byłego szefa polskiego rządu „KPO było jedną z przyczyn klęski obozu Zjednoczonej Prawicy”. Polityk przekonywał, że kwestia porozumienia z Komisją Europejską była już właściwie rozwiązana. Jak relacjonował, nad propozycją pracowali wspólnie on, Jarosław Kaczyński i Andrzej Duda.

– Pan prezes ją zaakceptował, pan prezydent zaakceptował i wynegocjował z Komisją Europejską i jako szef rządu również ją zaakceptowałem. Wszystko było załatwione – mówił Mateusz Morawiecki.

W dalszej części swojego wystąpienia były premier wskazał, że winę za zaistniałą sytuację ponosi ówczesny minister sprawiedliwości. Chociaż polityk nie wymienił go z nazwiska, można się domyślić, że chodzi o Zbigniewa Ziobrę.

– To mojemu dawnemu koledze z rządu, ministrowi sprawiedliwości „zawdzięczamy”, że ten kij w szprychy został wsadzony, KPO nie doszło do skutku i było jedną z przyczyn, przez które przegraliśmy wybory – powiedział.

Wójcikowi puściły nerwy. To reakcja na słowa Morawieckiego

Na reakcję nie trzeba było długo czekać. Mateuszowi Morawieckiemu ostro odpowiedział Michał Wójcik, związany (przed połączeniem z PiS) z Suwerenną Polską, partią Zbigniewa Ziobry.

„Zastanawiam się, czy ty się dobrze czujesz? Już przestań jeździć i bredzić o przyczynach porażek. Ty byłeś twarzą i ty weź odpowiedzialność za porażkę. Zachowaj się jak mężczyzna. KPO też jest zapisane na twoim koncie” – napisał w mediach społecznościowych poseł PiS.

Do sporu włączyła się również Olga Semeniuk-Patkowska. Posłanka Rozwoju Plus zwróciła uwagę na fakt, że publiczne spory wewnątrz prawicy nie pomagają w zdobywaniu nowych wyborców.

„Ciągłe ataki i skupianie się na nas w żaden sposób nie prowadzą do poszerzania elektoratu prawicy. Swoją diagnozę Mateusz Morawiecki przedstawiał kilkukrotnie: można się z nią zgadzać lub nie, ale warto przy tym zachować odpowiedni poziom” – oceniła.

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