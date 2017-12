Przejazd amerykańskich wojsk zakończył się tragedią. Plutonowy...

Do ośmiu lat więzienia grozi plutonowemu z Dolnego Śląska, który został oskarżony o to, że przyczynił się do wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Mężczyzna odpowiadał za bezpieczeństwo konwoju amerykańskich ciężarówek – podaje tvn24.pl.