Trybunał Konstytucyjny zbada uprawnienia służb specjalnych z wniosku RPO

Nowelę, którą przygotowali posłowie Prawa i Sprawiedliwości, przyjęto 15 stycznia 2016 roku, przy sprzeciwie całej opozycji. Adam Bodnar 18 lutego 2016 roku zaskarżył nowelizację. W 60-stronicowym wniosku do Trybunału Konstytucyjnego RPO napisał m.in., że "nie ma wątpliwości, że zaskarżone przepisy stanowią poważne zagrożenie dla najważniejszych wolności i praw człowieka".

Na rozprawie w lutym, przewodniczącym składu Trybunału Konstytucyjnego będzie Michł Warciński, z kolei sprawozdawcą Mariusz Muszyński. W składzie będą też: Leon Kieres, Justyn Piskorski i Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz.

„Szeroka kategoria pozwalająca w praktyce na wszystko”

– Jeśli się powiedziało "a" w procesie legislacyjnym, czyli od początku krytykując ustawę,a ona się nie zmieniła, to trzeba teraz powiedzieć "b" i złożyć wniosek do TK – tłumaczył na antenie Polsat News Adam Bodnar, komentując w lutym 2016 roku składanie wniosku. Podkreślił, że najbardziej niebezpieczna jest kwestia pozyskiwania danych internetowych ponieważ „ustawa nie tworzy jasnych kryteriów, kiedy można to robić, ani nie ogranicza liczby służb, które mogą tego dokonywać”. – Chodzi o stworzone możliwości dla policji oraz służb specjalnych, aby pozyskiwać informacje o tym, w jaki sposób korzystamy z sieci, na jakie strony wchodzimy, jakie rzeczy ściągamy, do kogo mailujemy – przypomniał.

Według Rzecznika Praw Obywatelskich, kontrola sądowa nie rozwiązuje problemu. – Sąd okręgowy dostanie raz na pół roku od policji i służb informację, w jakim zakresie de dane były sprawdzane. Będzie to jednak tylko raport statystyczny. A to co jest istotne to fakt, że dane internetowe można pozyskiwać w celu zapobiegania lub wykrywania przestępstw. To szeroka kategoria pozwalająca w praktyce na wszystko – uważa.

Nowelizacja ustaw

Przypomnijmy, podpisana 3 lutego przez prezydenta nowelizacja kilkunastu ustaw regulujących działania służb specjalnych i policji, została przyjęta przez Sejm 15 stycznia, a w ubiegłym tygodniu przez Senat. Dotyczy ona głównie zasad pobierania przez służby danych telekomunikacyjnych, internetowych i pocztowych oraz prowadzenia kontroli operacyjnej. Ma być wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2014 r. o częściowej niekonstytucyjności zasad inwigilacji.