Sondaż zaufania do polskich polityków. Jest nowy lider rankingu

Portal Onet.pl postanowił sprawdzić, który z polskich polityków cieszy się największym zaufaniem wyborców. Wyniki pierwszego w nowym roku tego typu sondażu pokazują, że największą zmianę odnotowano w przypadku Mateusza Morawieckiego. Zaufanie do szefa rządu deklaruje 46,7 proc. badanych, a więc tyle samo, do do prezydenta Andrzeja Dudy, któy do tej pory był liderem rankingów zaufania. Warto jednak zwrócić uwagę na elektorat negatywny. Brak zaufania do prezydenta odnotowano u 39 proc. respondentów, podczas gdy premierowi nie ufa 29 proc.

Na podium znalazła się także Beata Szydło. Byłej premier ufa 40,9 proc. ankietowanych, brak zaufania zadeklarowało 45,4 proc. badanych. Kolejne miejsca zajęli Zbigniew Ziobro (34,4 proc.), Jarosław Kaczyński (34,2 proc.), szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz (29,9 proc.) oraz Katarzyna Lubnauer (29,1 proc.).

Zdecydowanie najmniejszym zaufaniem Polacy obdarzają wciąż Antoniego Macierewicza (67,2 proc.). Na kolejncy miejscach znaleźli się również lider PO Grzegorz Schetyna (56,2 proc.), Zbigniew Ziobro (56,5 proc.) oraz Jarosław Kaczyński (55,7 proc.).

Sytuacja liderów opozycji pozostaje bez zmian – Polacy najbardziej ufają liderowi PSL – Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi i liderce Nowoczesnej Katarzynie Lubnauer. Zdecydowanie największy wzrost zaufania w tej edycji badania odnotował szef rządu Mateusz Morawiecki - wzrost o 18 pkt procentowych.