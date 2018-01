Błaszczak w Waszyngtonie: Oczekujemy liczniejszej obecności wojsk USA w Polsce

– Oczekujemy większej, liczniejszej obecności wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce – powiedział szef MON Mariusz Błaszczak w Waszyngtonie. W środę, 17 stycznia minister Mariusz Błaszczak spotkał się z Doradcą ds. Bezpieczeństwa Narodowego Prezydenta Stanów Zjednoczonych – generałem broni Herbertem Raymondem McMasterem.

Rozmowy dotyczyły kwestii związanych ze wzmacnianiem współpracy polsko – amerykańskiej, w tym obecności wojsk USA na flance wschodniej. – Złożyłem deklarację, zgodnie z tym co postanowiliśmy w ramach rządu, iż oczekujemy liczniejszej obecności wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce. Gwarantujmy, że ta obecność będzie dobra nie tylko dla Polski, ale także dla Europy Środkowo- Wschodniej – poinformował szef MON.

W trakcie spotaknia poruszono także kwestie bilateralnej współpracy zbrojeniowej w związku z trwającym procesem modernizacji Sił Zbrojnych, gdzie Stany Zjednoczone są istotnym partnerem. Minister Błaszczak podkreślił, że rozmowa dotyczyła m.in. zakupów nowoczesnego sprzętu wojskowego, który byłby zintegrowany ze sprzętem amerykańskim, co pozwoliłoby na lepsze wykorzystanie potencjału. – To była bardzo udana rozmowa, gen. Mc Master zna doskonale historię Polski umówiliśmy się na kolejne rozmowy, zaprosiłem generała do Polski – przekazał minister Błaszczak.

W spotkaniu uczestniczył także podsekretarz stanu w MON Tomasz Szatkowski oraz Dowódca Generalny RSZ gen. dyw. Jarosław Mika.