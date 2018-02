Morawiecki: Indywidualna zbrodnia nie może przyćmić polskiego bohaterstwa

– Prezydent podpisał ustawę, ale zapowiedział również, że przygotuje wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej, ażeby TK mógł się wypowiedzieć co do precyzyjności zapisów. W moim odczuciu te zapisy są jasne, ale jeśli dla kogoś nie są wystarczająco jasne, to mam nadzieję, że Trybunał Konstytucyjny dodatkowo wyklaruje wszelkie ewentualne zapisy, niejasności, które mogą u niektórych z naszych partnerów budzić takie pytania o zakres swobody wypowiadania się – mówił premier.

Szef polskiego rządu dodał, że „absolutnie nie może być zgody na to, żeby naród polski, który tak strasznie dużo ucierpiał, stracił właściwie swoją historię, stracił niepodległość, ponosił za to odpowiedzialność” . – To wszystko wiąże się z refleksją, że jeśli my jeszcze, tak jak działo się to w ostatnich 10-30 latach mielibyśmy być obciążani winą za tą straszną, niewyobrażalną zbrodnię, jaką był Holokaust, to nie tylko świat by musiał być postawiony na głowie, ale urągało by to jakiemukolwiek poczuciu sprawiedliwości. My nie możemy się na to zgodzić. Dlatego rzeczywiście weszliśmy w bardzo intensywny dialog, sam spotykam się z bardzo wieloma dziennikarzami, korespondentami z Izraela, tłumaczę, staram się wyjaśnić, jakie są nasze racje, jaki jest nasz punkt widzenia – tłumaczył Mateusz Morawiecki.