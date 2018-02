Makabryczny wypadek na Śląsku. Kierowca przejechał po głowie 26-latka

Leżącego przy drodze wojewódzkiej 26-latka zauważył jeden z przejeżdżających obok kierowców. Gdy do niego podszedł, mężczyzna był przytomny. Chwilę później doszło jednak do tragedii, gdy jadący z naprzeciwka inny kierowca, nie widząc, co się dzieje, najechał na głowę leżącego na jezdni 26-latka. Mężczyzna zmarł na miejscu. Kierowca, który przejechał po ciele poszkodowanego, to 25-latek z Sosnowca. W momencie zdarzenia był trzeźwy. Policja zbada jeszcze, czy nie znajdował się pod wpływem narkotyków.

Prokuratura zaplanowała sekcję zwłok ofiary. Jak nieoficjalnie informuje Radio Katowice, 26-latek wracał z dyskoteki, a samochód, którym kierował, wypadł z niejasnych okolicznościach z drogi.