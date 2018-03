Policja odzyskała 15 luksusowych samochodów. Trafiały z Polski do Francji

Galeria:

Policja odzyskała luksusowe auta. Trafiały z Polski do Francji

Operacja policja jest wynikiem trwającego od kilkunastu miesięcy śledztwa, w ramach którego badano działalność zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem luksusowych samochodów z wypożyczalni. Według śledczych członkowie grupy działali od maja 2016 roku do sierpnia 2017 roku na terenie niemal całego kraju.

Porsche, mercedesy, bmw, audi...

Z ustaleń policjantów i prokuratorów wynika, że sposób działania grupy polegał na zawieraniu umów z firmami zajmującymi się wypożyczaniem luksusowych samochodów. Następnie wpłacano pierwszą ratę umożliwiającą odbiór pojazdu, po czym samochody były przeprowadzane do Francji. Tam przerabiano dokumenty. Usuwano z nich informację, że pojazd stanowi własność firmy leasingowej, a następnie sprzedawano auta prywatnym odbiorcom. W ten sposób podejrzani wyłudzili kilkadziesiąt aut takich jak: porsche, mercedes, bmw, audi i innych, o łącznej wartości prawie 10 milionów złotych.

Śledczy ustalili, że na terenie Polski jedne osoby zajmowały się formalnościami związanymi z podpisaniem umów, natomiast kolejne dostarczały pojazdy na terytorium Francji. Tam, kilka kolejnych osób zajmowało się legalizacją pojazdów i ich sprzedażą. Wszystko wskazuje na to, że we Francji zapadały decyzje, jaki pojazd należy wynająć, tak by zrealizować zamówienie kupującego. Dzięki zaangażowaniu policjantów CBŚP oraz Prokuratury odzyskano piętnaście aut o wartości ponad 4 milionów złotych. Te luksusowe samochody w najbliższym czasie wrócą do Polski.

W Polsce zatrzymane zostały dwie osoby, którym przedstawiono zarzuty dotyczące wyłudzenia oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Sąd na wniosek prokuratora wydał decyzję o tymczasowym aresztowaniu podejrzanych. Teraz policja poszukuje pozostałych podejrzanych i zabiega o odzyskanie utraconych samochodów.