Reklamy piwa tylko po 23? Rząd przyjął projekt nowelizacji

Według informacji portalu wirtualnemedia.pl, Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt nowelizacji przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia. Ustawa przygotowana przez ten resort dotyczy wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi. Okazało się, że ministerstwo nie przyjęło uwag związków zawodowych i organizacji branżowych.

Obecne zapisy

Znowelizowane przepisy dotyczą m.in. ograniczeń w reklamowaniu piwa. Według obecnych zapisów, emisja takich spotów w mediach jest dozwolona w godzinach 20-6, co oznacza, że producenci piwa mogą zamawiać wyświetlanie reklam w tzw. prime time, czyli od godz. 20 do 23, w czasie, gdy oglądalność telewizji jest największa.

Reklamy tylko po 23

Resort zdrowia chce, by zmodyfikować limit dotyczący reklam piwa i ograniczyć emisję takich spotów do godzin późnonocnych, od 23 do 6 rano. W trakcie prac nad projektem pojawiło się wiele krytycznych uwag, m.in. ze strony Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce – Browary Polskie. Ministerstwo zignorowało sugestie, a jedyna zmiana jaka została naniesiona w projekcie nowelizacji dotyczy daty wejścia w życie ograniczeń. Nowe przepisy będą stosowane od 1 stycznia 2019 roku, a nie jak wcześniej planowano, od 30 czerwca 2018 roku.

Oświadczenie Związku

W oświadczeniu Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego czytamy, że projekt resortu zdrowia jest „rozwiązaniem fasadowym” i nie przynosi „rozwiązania problemów związanych z nadmierną i szkodliwą konsumpcją alkoholu przez niewielką część społeczeństwa”. „Ubolewamy, że Ministerstwo Zdrowia nie uwzględniło krytycznych uwag zgłoszonych w toku konsultacji społecznych przez liczne ministerstwa, m.in. finansów, rozwoju, sportu, rolnictwa i rozwoju wsi oraz podmiotów niepublicznych, w tym związki zawodowe oraz organizacje pracodawców" – napisano w oświadczeniu.

