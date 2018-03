Policjanci użyli paralizatora, mężczyzna zmarł. MSWiA wydało oświadczenie

W czwartek wieczorem policjanci podeszli do mężczyzny siedzącego na przystanku autobusowym w Przecławiu w celu wylegitymowania go. 30-latek wyglądał na pijanego, nie chciał pokazać dokumentów i zrobił się agresywny. Miał kopać funkcjonariuszy i wtedy użyli oni wobec niego paralizatora. Mężczyznę ostatecznie przewieziono do szpitala, gdzie zmarł nad ranem.

Komunikat w sprawie wydało już Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. „Biuro Nadzoru Wewnętrznego MSWiA prowadzi kontrolę po tym, jak policjanci użyli tasera wobec agresywnego mężczyzny podczas interwencji pod Szczecinem. Mężczyzna zmarł w szpitalu” – podano.

„Po tym wydarzeniu szef MSWiA Joachim Brudziński zlecił kontrolę, którą prowadzi Biuro Nadzoru Wewnętrznego MSWiA. Kontrola ma wyjaśnić, czy działania policjantów były prawidłowe i zgodne z obowiązującymi przepisami. Sprawę bada także Biuro Kontroli Komendy Głównej Policji. Jak podaje MSWiA, »wszystkie okoliczności tego zdarzenia zostaną szczegółowo zbadane i wyjaśnione«” – podano.