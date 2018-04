Był poszukiwany trzema listami gończymi. Ukrywał się... pod podłogą

Galeria:

Poszukiwany ukrył się pod podłogą

Policjanci z Warszawy zatrzymali poszukiwanego trzema listami gończymi. Śledczy mieli informacje, że 30-latek może ukrywać się w domu na jednym z białołęckich osiedli.

Mężczyzna od kilku miesięcy ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli i Warszawy Mokotowa wydał za nim trzy listy gończe za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, życiu i zdrowiu oraz mieniu.

Zaskakująca kryjówka

Kryminalni wcześnie rano udali się do jednego z domów na terenie Białołęki. Osoby przebywające w mieszkaniu były zdenerwowane wizytą policjantów. Mundurowi dokładnie sprawdzili pomieszczenia w budynku, w tym łazienkę. Zwrócili uwagę na dywanik łazienkowy, pod którym znaleźli przygotowaną kryjówkę. W środku znajdował się poszukiwany 30-latek. Mężczyzna zaskoczony wizytą policjantów został doprowadzony do jednostki Policji na Woli. Zgodnie z dyspozycją sądu trafił do zakładu karnego w celu odbycia kary pozbawienia wolności.

