Sondaż poparcia dla partii. Duży spadek PiS, sześć partii w Sejmie

Sondaż został przeprowadzony przez Instytut Badań Pollster dla „Super Expressu” w dniach 4-5 kwietnia 2018 roku na próbie 1023 osób. Z badania wynika, że na partię Jarosława Kaczyńskiego chce głosować 40 proc. badanych. W porównaniu z poprzednim badaniem jest to spadek o 9 punktów procentowych. – Złożyło się na to kilka czynników. Pierwszym i najważniejszym jest kwestia premii i spóźniona oraz chaotyczna reakcja PiS. Drugą rzeczą są kwestie polityki zagranicznej, które przez kilka tygodni dominowały.Po trzecie teraz możemy sobie uświadomić skalę ryzyka, jaką była zmiana szefa rządu. – ocenił politolog dr Rafał Chwedoruk.

Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, drugie miejsce zajęłaby Platforma Obywatelska, którą popiera 21 proc. ankietowanych. Z kolei ruch Kukiz'15 może liczyć na 10 proc. głosów. Do Sejmu dostaliby się również politycy Sojuszu Lewicy Demokratycznej (9 proc.) oraz Nowoczesnej (8 proc.). Oddanie głosu na Polskie Stronnictwo Ludowe zadeklarowało 5 proc. respondentów. Pod progiem wyborczym znalazłyby się Partia Razem (4 proc.) oraz Wolność (2 proc.).

Duży wzrost SLD

Z innego badania, którego wyniki również opublikowano dzisiaj wynika, że swój głos na Zjednoczoną Prawicę deklaruje 31,8 procent ankietowanych. Oznacza to spadek o 7,8 punktu procentowego w porównaniu z poprzednim sondażem. Z kolei Platforma Obywatelska cieszy się poparciem na poziomie 23,5 procent, co oznacza wzrost o 1 punkt procentowy. Podium nieoczekiwanie zamyka Sojusz Lewicy Demokratycznej, na który głos oddałoby 12,1 procent badanych. Oznacza to dla SLD wzrost o 2,4 punktu procentowego. W Sejmie znalazłyby się także: ruch Kukiz'15 (8,5 procentowe poparcie); Polskie Stronnictwo Ludowe (5,9 procent); Nowoczesna (5,1 procent). Sondaż przeprowadził IBRIS na zlecenie „Rzeczpospolitej” 4 kwietnia.