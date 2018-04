Opolskie. Odurzył kobietę perfumami, a następnie ją okradł

Policjanci z Kędzierzyna-Koźla ostrzegają przed oszustem, który podaje się za sprzedawcę kosmetyków. Mężczyzna chodzi po domach i zachęca do zakupu perfum. Dwa dni temu udało mu się odurzyć i okraść jedną kobietę.

Działanie oszusta

Schemat działania oszusta jest bardzo prosty. Mężczyzna puka do mieszkania potencjalnej ofiary i podaje się za sprzedawcę kosmetyków. Zachęcając do nabycia perfum prosi mieszkankę mieszkania, by ta powąchała perfumy. Podobnie stało się w przypadku kobiety, która została odurzana 18 kwietnia.

Po powąchaniu kosmetyku 33-latka straciła przytomność. Wtedy oszust okradł jej mieszkanie. Kobieta straciła ponad 2,5 tys. zł. Policjanci zabezpieczyli ślady na miejscu przestępstwa i przesłuchali świadków. Obecnie kryminalni pracują nad zatrzymaniem sprawcy.

Policja ostrzega

„Miejmy się na baczności, kiedy do naszych drzwi puka obca osoba. Nie ważne, czy chce nam sprzedać perfumy, dywan, czy cokolwiek innego. Pamiętajmy o tym, że oszuści cały czas zmieniają metody swojego działania i dlatego zawsze należy być czujnym i ostrożnym” – apelują policjanci.

