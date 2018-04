Sondaż. Większosć Polaków uważa, że nasze społeczeństwo jest podzielone

Wtorek pogodny w większości kraju. Gdzie może popadać?

Wtorek będzie pogodny pogodny. Po południu od zachodu nastąpi wzrost zachmurzenia do dużego i na Pomorzu oraz Warmii pojawią się przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 13 st. C na Suwalszczyźnie do 21 st. C na Dolnym...