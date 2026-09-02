Miesiąc miodowy już dawno minął. Sondaż pokazuje wyraźny spadek poparcia dla Nawrockiego

Działalność prezydenta Karola Nawrockiego pozytywnie ocenia obecnie 51 proc. Polaków – wynika z najnowszego badania CBOS. Choć większość respondentów wciąż dobrze wypowiada się o głowie państwa, sierpniowy rezultat jest wyraźnie słabszy od odnotowanego miesiąc wcześniej. W porównaniu z lipcem odsetek przychylnych ocen prezydenta zmniejszył się o pięć punktów procentowych. Jednocześnie przybyło osób krytycznie oceniających jego działalność. Negatywną opinię wyraziło 40 proc. ankietowanych, czyli o trzy punkty procentowe więcej niż w poprzednim badaniu.

CBOS zwrócił uwagę, że w lipcu Karol Nawrocki uzyskał najlepsze notowania od początku swojej kadencji. W sierpniu ten korzystny dla prezydenta trend został jednak przerwany. Nadal utrzymuje on 11-punktową przewagę ocen pozytywnych nad negatywnymi.

Nowy sondaż. Nawrocki gorzej, Sejm lekko poprawił notowania

Znacznie gorzej od prezydenta oceniany jest Sejm. Pozytywną opinię o działalności izby niższej parlamentu ma 30 proc. badanych. To wynik o trzy punkty procentowe lepszy niż w lipcu. Jednocześnie spadła liczba respondentów krytykujących pracę posłów. Negatywnie działalność Sejmu oceniło 53 proc. uczestników sondażu, czyli o pięć punktów procentowych mniej niż miesiąc wcześniej.

Mimo tej poprawy przewaga ocen negatywnych nadal jest znaczna i wynosi 23 punkty procentowe. Autorzy badania zaznaczają jednak, że różnica między zwolennikami a krytykami pracy Sejmu jest wyraźnie mniejsza niż w poprzednim miesiącu.

Senat z lepszym wynikiem. Różnica w sondażu niewielka

Poprawiły się również oceny Senatu. Dobrze o działalności izby wyższej parlamentu wypowiedziało się 35 proc. ankietowanych – o cztery punkty procentowe więcej niż w lipcu. Niezadowolenie z pracy senatorów zadeklarowało 39 proc. respondentów. Odsetek opinii negatywnych spadł o cztery punkty procentowe. Różnica w sondażu pomiędzy ocenami pozytywnymi i krytycznymi wynosi więc obecnie cztery punkty.

Badanie zrealizowano od 20 do 30 sierpnia na reprezentatywnej, imiennej próbie 935 pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanych z rejestru PESEL. CBOS zastosował procedurę mixed-mode. Większość respondentów, 63,6 proc., odpowiadała w bezpośrednich wywiadach CAPI. Metodą telefoniczną CATI przebadano 19,4 proc. uczestników, a za pośrednictwem ankiet internetowych CAWI – 17 proc.

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