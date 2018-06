Zmiana zamówienia. Nie będzie owoców morza w Sejmie

Przypomnijmy – „Super Express” ujawnił, że w zamówieniu do sejmowej restauracji znalazło się m.in. 5 kilogramów kalmarów, po 25 kg muli i małży świętego Jakuba, 220 kg krewetek, a także 50 kg mieszanki owoców morza oraz 5 kg kawioru. Sprawa wywołała duże zainteresowanie w mediach, co skłoniło szefową Kancelarii Sejmu Agnieszkę Kaczmarską do weryfikacji zamówienia.

Zmianę planów potwierdził w rozmowie z portalem 300polityka.pl dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka. – Nowe, roczne zamówienie na dostawę artykułów spożywczych wywołało sporo komentarzy, a nawet dezaprobaty dla pewnej grupy produktów, która – co warto zaznaczyć – była uwzględniona w przetargu w ilościach marginalnych w porównaniu do skali zamówienia. Wsłuchujemy się w tego typu oceny, zawsze bierzemy pod uwagę różne opinie, dlatego reagujemy i w tej części – rezygnujemy z zakupów – poinformował.