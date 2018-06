Sejm debatował nad nowelizacją ustawy o IPN. Blokada mównicy i ekspresowe głosowanie

Na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego projekt zmian w noweli ustawy o IPN wpłynął dziś do Sejmu. – Odchodzimy od przepisów karnych, które mogą odwracać uwagę od celu, jaki przyświecał pierwszym zmianom. Cały czas IPN pozostaje uzbrojony w skuteczniejszy instrument, czyli narzędzia cywilno-prawne i na drodze cywilnej będzie mógł walczyć w imieniu państwa polskiego z kłamstwami historycznymi – mówił w rozmowie z Polskim Radiem szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. Nowelizacja była procedowana w ekspresowym tempie.

„Chcieliśmy, aby to wszystko stało się publiczną wiedzą w Polsce i na świecie”

Uzasadnienie zmian w ustawie o IPN podczas debaty przedstawił Michał Dworczyk. – Prezentowane za granicami opinie na temat Polski są często krzywdzące i wycinkowe. Skuteczna polityka polega na skutecznym dostosowywaniu metod do zrealizowania celu. Intencje rządu zostały źle zrozumiane – tłumaczył dodając, że odpowiedzialność karna nigdy nie była celem samym w sobie, ale w walce o prawdę historyczną odpowiednie mogą okazać się również inne narzędzia. Ryszard Terlecki podkreślił, że celem ustawy było przypomnienie, kto jest odpowiedzialny za zbrodnie II wojny światowej. – Chcieliśmy, aby to wszystko zostało przypomniane i stało się publiczną wiedzą w Polsce i na świecie. Ten cel osiągnęliśmy. Chcemy jednak, by ustawa ta nie zakładała karania. Prawo można w takich sytuacjach egzekwować na podstawie innych przepisów – zaznaczył.

„Będziemy mocno pogłębiać wiedzę na świecie”

– Celem tej ustawy było i jest nadal jedno przesłanie: walka o prawdę. Nikt na świecie nie będzie mówić o "polskich obozach" bezkarnie, a kanclerz Niemiec jednoznacznie mówi o odpowiedzialności Niemiec. Nie ustępujemy z niczego. Zrealizowaliśmy więcej niż zakładaliśmy, pobudziliśmy świadomość na świecie. Działamy w realiach międzynarodowych i bierzemy je pod uwagę – powiedział Mateusz Morawiecki. Premier podkreśla, że "ważna jest edukacja, filmy i książki", ale też "walka na arenie międzynarodowej". – Pobudziliśmy coś, co w dłuższym okresie będzie pozytywnie działało na rzecz polskiego dobrego imienia – przekonuje Morawiecki. – Będziemy mocno pogłębiać wiedzę na świecie – dodaje.

Oszczercze określenie o „polskich obozach śmierci” było wyszukiwane na całym świecie

Oburzenia tym, co działo się w Sejmie nie kryła opozycja. – Zastosowaliście dzisiaj fortel na miarę Zagłoby. Posiedzenie zwołano na temat pilnych ustaw o odpadach i inspekcji ochrony środowiska (...) Zniszczyliście relacje z Izraelem, USA i Ukrainą. Jesteście za to odpowiedzialni. Ojca tego „sukcesu” , Patryka Jakiego, nie ma dziś na sali. My sprzątamy dziś po Patryku Jakim (...) Będziemy pracować nad tym projektem, ale jest to dzień waszej kompromitacji- mówił Michał Szczerba z PO. Józef Brynkus z ruchu Kukiz'15 podkreślił, ze jest to skandaliczna sytuacja. – Przyjęliście ustawę, która była martwa. Podjęcie po raz kolejny tej problematyki pokazuje brak konsekwencji i długofalowego myślenia o polityce historycznej – ocenił.

Kamila Gasiuk-Pihowicz oceniła, że z winy ustawy oszczercze określenie o "polskich obozach śmierci" było wyszukiwane na całym świecie. Posłanka zwróciła uwagę na fakt, iż zniszczone zostały relacje polsko-izraelskie i polsko-żydowskie, a w kraju wybuchło szambo antysemityzmu. – Mam taką prośbę do premiera, żeby nie zajmował się historią. Niech pan się zajmie bankami – powiedział Stefan Niesiołowski. Polityk UED zastanawiał się również, gdzie jest Patryk Jaki (nieobecny na obradach Sejmu – red.), który uważał, że ustawa o IPN to „wielki triumf prawdy i Polski”

Burzliwe głosowanie



Poseł Robert Winnicki zapowiedział, że na znak protestu przeciwko nowelizacji ustawy o IPN będzie blokował mównicę. - Niemcy czy Izrael mają prawno-karne instrumenty za kłamstwo oświęcimskie – stwierdził. Ponieważ polityk nie chciał zejść z mównicy, inni posłowie nie mogli zadawać pytań. Wobec tego marszałek Kuchciński przystąpił do głosowania, mimo wyraźnych protestów parlamentarzystów opozycji, którzy chcieli zadawać pytania.

Posłowie odrzucili wszystkie zaproponowane a poprawki, a w ostatnim głosowaniu przyjęto nowelizację ustawy o IPN. W głosowaniu brało udział 418 polityków. Za przyjęciem nowelizacji było 388 parlamentarzystów, przeciw 25 (głównie z klubu Kukiz'15 oraz były minister środowiska Jan Szyszko), 5 posłów wstrzymało się od głosu. Uchylone zostały artykuły 55a i 55b. Mówią one o odpowiedzialności karnej za publiczne przypisywanie Narodowi Polskiemu lub Państwu Polskiemu odpowiedzialności za zbrodnie nazistowskie popełnione przez III Rzeszę. Ustawa trafi teraz do Senatu.





