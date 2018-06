Brutalnością przypominali mafię z lat 90. Czterej przestępcy w rękach policji

Policjanci z Zarządu we Wrocławiu CBŚP, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu rozbili nowo powstałą zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się popełnianiem przestępstw związanych z wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości narkotyków oraz związanych z innymi przestępstwami z użyciem przemocy. Jak ustalono, grupa działała w okresie od lutego 2018 roku do 28 czerwca 2018 roku we Wrocławiu i w innym miejscowościach.

Uwagę policjantów przyciągnęło brutalne pobicie, do którego doszło w połowie czerwca 2018 roku w jednym z wrocławskich klubów nocnych. Wówczas to kilku mężczyzn zagroziło pracującym tam ochroniarzom bronią palną, a następnie brutalnie pobiło jednego z nich, wynikiem czego była m.in. utrata przytomności oraz złamanie żuchwy.

Policjanci CBŚP ustalili, że w to przestępstwo mogą być zamieszani czterej mieszkańcy Wrocławia. Akcję ich zatrzymania przeprowadzono w czwartek. Bardzo wcześnie rano funkcjonariusze weszli do ustalonych mieszkań, zatrzymując czterech mężczyzn. Podczas działań policjanci znaleźli i zabezpieczyli m.in. amfetaminę, kokainę, ecstasy, marihuanę, sterydy, środki anaboliczne, kastety, atrapę broni palnej oraz inne przedmioty stanowiące dowód w sprawie.

W piątek w Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, udział w pobiciu przy użyciu niebezpiecznego narzędzia oraz wprowadzanie do obrotu środków odurzających. Śledczy nadal wykonują czynności w sprawie i nie wykluczają kolejnych zatrzymań.