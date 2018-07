Siemoniak: Jestem przekonany, że Tusk wygrałby wybory prezydenckie

– Bardzo bym sobie życzył, żeby to Donald Tusk był kandydatem na prezydenta Polski. Badanie zaufania pokazuje, że jest liderem (przed prezydentem Dudą), więc jestem przekonany, że takie wybory prezydenckie by wygrał – ocenił Tomasz Siemoniak.

Polityk PO odniósł się również do słów prezesa PiS z wywiadu dla tygodnika „Sieci” . Jarosław Kaczyński powiedział, że kandydatem PiS w wyborach prezydenckich w 2020 roku będzie Andrzej Duda. Zastrzegł jednak, że decyzja w tej sprawie będzie oficjalnie podjęta przez radę polityczną lub kongres partii. – Do słów prezesa specjalnie się nie przywiązuję, bo mam w oczach ten dzień, gdy rano wołał PiS: Beata! Beata! i była najlepszym premierem, a wieczorem już kto inny był premierem. Prezes z łatwością taką mądrość etapu stosuje i może zmienić zdanie. Jestem w stanie uwierzyć w to, że premier Morawiecki, mimo tych wpadek, mimo problemów, które wywołuje, będzie tą twarzą PiS-u na wybory – ocenił były szef MON. – Co do prezydenta Andrzeja Dudy mam spore wątpliwości, czy on nie będzie po prostu wymieniony, bo jego słabości poszły mocno w lud i wydaje mi się, że w zderzeniu z Donaldem Tuskiem jego szanse są nieduże w 2020 roku – stwierdził Tomasz Siemoniak.

Tusk na czele rankingu zaufania

Z najnowszego sondażu IBRiS dla portalu Onet.pl wynika, że szef Rady Europejskiej Donald Tusk, podobnie jak w zeszłym miesiącu, prowadzi w rankingu zaufania. Przewodniczący Rady Europejskiej cieszy się zaufaniem 40,5 proc. badanych. W porównaniu z rankingiem z czerwca były premier stracił 2,1 pkt. proc. zaufania. Na drugim miejscu w rankingu znalazł się premier Mateusz Morawiecki, któremu ufa 40,2 proc. respondentów. Oznacza to, że to o 2 pkt. proc. więcej niż w czerwcu. Na podium znalazł się również prezydent Andrzej Duda, którego zaufaniem obdarzyło 38,7 proc. pytanych, czyli o 0, 7 mniej niż w czerwcu. Czwarte miejsce w rankingu zaufania zajęła prof. Małgorzata Gersdorf, której ufa 35,3 proc. respondentów.

Na kolejnych miejscach znaleźli się: Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro (32,9 proc. zaufania), prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz (31 proc. zaufania), prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński (30,3 proc. zaufania), była premier Beata Szydło (30,1 proc. zaufania) oraz liderka Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer (26,4 proc. zaufania). Ranking zamyka Antoni Macierewicz. Byłemu szefowi Ministerstwa Obrony Narodowej ufa tylko 14 procent badanych.

Czytaj także:

Tusk opowiada o zamiłowaniu do piłki nożnej i uderza w Kaczyńskiego