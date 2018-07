Kolejarze ze Słowacji wnieśli na Rysy... element hamulca. Przybili go do skały

Zachowanie turystów w Tatrach często wzbudza kontrowersje, jednak to, co zrobili kolejarze ze Słowacji wywołuje wyjątkowe zaskoczenie. Na szczyt postanowili wnieść... hamulec pociągowy. Do skał przybili też pamiątkową tablicę.