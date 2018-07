65 lat i na emeryturę? Polacy wypowiedzieli się na temat parlamentarzystów

„Rzeczpospolita” przypomina, że politycy Kukiz'15 pytają Prawo i Sprawiedliwość o to, czy skoro sędziowie po 65. roku życia nie powinni orzekać, to czy posłowie i senatorowie w takim wieku powinni tworzyć prawo? Parlamentarzyści klubu zapowiadają złożenie do Sejmu ustawy w tej sprawie.

Tymczasem SW Research na zlecenie portalu rp.pl zapytał Polaków o tę kwestię. 59 procent respondentów twierdzi, że należy wygasić mandaty i przenieść w stan spoczynku parlamentarzystów, którzy ukończyli 65. rok życia. Co czwarty ankietowany (26 procent) jest przeciwnego zdania. Z kolei co siódmy badany nie umie w tej sprawie zająć jednoznacznego stanowiska.

Piotr Zimolzak z agencji SW Research tłumaczy, że częściej pomysł ten popierają kobiety (63 procent) oraz badani powyżej 50. lat (62 procent).

Zgodnie z nową ustawą o Sądzie Najwyższym, która w życie weszła 3 kwietnia, w stan spoczynku do 3 lipca musieli przejść sędziowie SN, którzy ukończyli 65. rok życia. Mogą dalej pełnić swoją funkcję, jeżeli w ciągu miesiąca od wejścia w życie nowej ustawy (do 2 maja) – złożyli stosowne oświadczenia. Dodatkowo zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego SN musi wyrazić prezydent.