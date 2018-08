Zapytali ankietowanych, jak oceniają Andrzeja Dudę. Wyniki z pewnością zasmucą prezydenta

Autorzy badania zadali respondentom jedno pytanie. Mieli oni wskazać, jaką ocenę w skali szkolnej (niedostateczny - celujący) daliby Andrzejowi Dudzie po trzech latach prezydentury. Choć do tej pory głowa państwa była liderem wielu rankingów zaufania do polityków, wyniki tego badania pokazują, że niemal co czwarty Polak jest niezadowolony z działalności Andrzeja Dudy. Ocenę niedostateczną prezydentowi wystawiło 24 proc. respondentów. 20 proc. badanych dało Andrzejowi Dudzie ocenę dobrą.

Według 18 proc. ankietowanych głowa państwa zasługuje na ocenę mierną. Ocenę dostateczną dałoby prezydentowi 15 proc. badanych, podobnie jak ocenę bardzo dobrą. Tylko 4 proc. osób, które wzięły udział w sondażu na zlecenie Super Expressu ocenia prezydenta celująco. Tyle samo - 4 proc. ankietowanych - nie było w stanie jednoznacznie ocenić działań Andrzeja Dudy.

Badanie przeprowadzone przez Instytut Badań Pollster w dniach 9-10 sierpnia 2018 roku na reprezentatywnej próbie 1035 Polaków w wieku 18+. Struktura próba była zgodna ze strukturą pełnoletnich mieszkańców Polski. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł 3 proc.

Czytaj także:

Sondaż. Tusk, Duda czy Kaczyński? Którego polityka Polacy chcieliby mieć za prezydenta?