Ukraińcy wyłudzali dane i okradali ludzi z całego świata. Kilkaset osób straciło oszczędności

Phishing to metoda oszustwa, w której przestępca podszywa się pod inną osobę lub instytucję, by wyłudzić określone informacje, m.in. dane osobowe lub dane niezbędne do logowania, do kont bankowych albo te potrzebne, by skorzystać z kart kredytowych. Przestępcy często nakłaniają swoje ofiary do określonych działań, oczywiście niekorzystnych finansowo.

Podejrzanych o ataki phishingowe zatrzymali ostatnio policjanci z Wrocławia. Wpadły trzy osoby podejrzane o liczne oszustwa. Obywatele Ukrainy w ciągu ostatnich miesięcy wyłudzili dane osobowe i dostępowe do kont bankowych co najmniej kilkuset osób. Pozbawiali osoby poszkodowane oszczędności życia. Wszystko odbywało się drogą elektroniczną. Pokrzywdzeni są mieszkańcy wielu krajów. Jeden z obywateli Nowej Zelandii utracił ponad 20 tysięcy euro.

Funkcjonariusze już odzyskali mienie o wartości ponad 34 tys. złotych, a także zabezpieczyli dokumentację bankową, różne dane osobowe, nośniki informatyczne oraz środki pieniężne w kwocie blisko 29 tys. złotych. Dalsze decyzje w sprawie zatrzymanych osób podejmie teraz sąd.

