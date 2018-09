Niebezpieczny incydent na lotnisku w Gdańsku. Kobieta zaatakowana rozbitą butelką

Do zdarzenia doszło na terminalu T1 w porcie lotniczym Gdańsk-Rębiechowo. Tuż po odprawie pasażerów, którzy mieli odlecieć samolotem linii lotniczych Ryanair do Dublina, 33-letni mężczyzna rozbił butelkę i przystawił szkło do szyi przypadkowej kobiecie. Incydent zauważyli pracownicy lotniska, którzy obezwładnili napastnika. Na miejsce została wezwana Straż Graniczna oraz zespół interwencji specjalnych. 33-latek został zatrzymany i przebadany alkomatem. Badanie wykazało, że był trzeźwy.

– Mężczyzna w tej chwili przebywa w policyjnym areszcie, pobrano od niego krew do badań toksykologicznych. Policjanci cały czas zbierają materiał dowodowy w tej sprawie, wykonują niezbędne czynności procesowe, ustalają i przesłuchują świadków, będą zabezpieczali i analizowali zapisy monitoringu po to, aby jak najszybciej wyjaśnić, dlaczego mężczyzna zaatakował pasażerkę – przekazała asp. Karina Kamińska z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

Kobieta ma zranioną rękę, jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.