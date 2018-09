Incydent podczas mszy w Białymstoku. Rozebrali się i zaatakowali księży

Do zdarzenia doszło w Kościele farnym (Katedrze Białostockiej) podczas wieczornej mszy świętej. Jak podaje portal Białystok Online, do świątyni weszło dwóch mężczyzn, którzy zakłócali modlitwę. Wykrzykiwali obraźliwe hasła i zachowywali się agresywnie. W pewnej chwili postanowili się rozebrać i podbiec do duchownych odprawiających nabożeństwo. Weszli również na ołtarz, gdzie zaatakowali księży. Zgromadzeni w kościele wierni bezskutecznie próbowali ich uspokoić.

Na miejsce została wezwana policja. Funkcjonariusze obezwładnili sprawców i wyprowadzili z kościoła. - Otrzymaliśmy zgłoszenie, że dwóch mężczyzn rozebrało się od pasa w górę i zachowywało się nietypowo i agresywnie w stosunku do osób, które przebywały w kościele - informował Tomasz Krupa, oficer prasowy podlaskiej policji.

Obaj mężczyźni trafili do policyjnego aresztu. Po przeprowadzeniu badania alkomatem okazało się, że mieli we krwi ponad 2 promile alkoholu. Najprawdopodobniej usłyszą zarzut profanacji uczuć religijnych. Za podobny czyn grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności.

