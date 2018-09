Beata Szydło wyróżniona przez Akademię im. Jakuba z Paradyża

– Bardzo się cieszę, że udało się doprowadzić ten wielki projekt dla Gorzowa i dla państwa akademii do końca – powiedziała Szydło. Przypomniała, że była w tej uczelni trzy razy. Po raz pierwszy podczas kampanii wyborczej w 2015 r., kiedy poznała plany dotyczące projektu powołania akademii na bazie PWSZ, a potem już jako premier.

– Wreszcie jestem dzisiaj po raz trzeci i kiedy mogę powiedzieć, że to dzieło, które państwo wtedy w 2015 r., w czasie mojej pierwszej wizyty pokazaliście, zostało ukończone. Chociaż tak naprawdę jest jeszcze na początku drogi, bo wiem, że jest bardzo wiele do zrobienia. Wyróżnienie, które dzisiaj od państwa otrzymuję, jest dla mnie ogromnym zaszczytem, ale to jest wyróżnienie przede wszystkim oczywiście dla całego rządu, dla tych wszystkich, którzy przygotowali ten projekt, przeprowadzili cały ten proces legislacyjny – mówiła wicepremier.

Dodała, że Gorzów ma wielkiego ambasadora Warszawie i w polskim rządzie, a jest nim posłanka z tego miasta, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Pani minister od wielu lat zabiegała o powołanie w Gorzowie akademii i była posłem sprawozdawcą w ustawy powołującej placówkę.

– Bardzo serdecznie też dziękuję państwu, bo ta determinacja i wola tego, by ta uczelnia nabrała właśnie takiego kształtu, to jest przede wszystkim państwa zasługa i państwa ciężka praca. Myślę, że tutaj nieprzeceniona rola pani rektor – dodała wicepremier Szydło. Na koniec życzyła uczelni dalszego rozwoju i wręczyła rektor bukiet kwiatów. Beata Szydło jest druga osobą, która otrzymała „Złote Pióro Akademii”. Pierwszą była minister Rafalska.

W poniedziałek minister rodziny odebrała inne wyróżnienie nadawane przez uczelnię, a drugie co do rangi – tytuł honorowy „Przyjaciela Akademii Jakuba z Paradyża”. Oprócz niej taki tytuł otrzymało sześć innych osób.

– Chciałbym w tym miejscu powiedzieć, że od tej drogi nie ma już odwrotu i naprawdę to nie jest slogan, już nie tylko gorzowską, ale na pewną gorzowską racja stanu jest budowanie akademickości Gorzowa. I kto tego nie rozumie, kto tego nie docenia powinien zweryfikować swoje poglądy czy myśli o rozwoju Gorzowa i całej północnej części regionu. (…) Dla Gorzowa, nie dla samej akademii, to jest absolutnie kluczowa inwestycja, inwestycja, która inwestuje wszystko, co najważniejsze w bezcenny zasób – kapitał ludzki – mówiła minister Rafalska.

Dodała, że jeśli zabraknie kapitału ludzkiego, to nie będzie rozwoju. – Musimy o tym po prostu wszyscy pamiętać ponad absolutnie wszelkimi podziałami politycznymi i różnicami, jakie są i zdarzają się nie tylko w Gorzowie – podkreśliła Rafalska.

– Miasto nie rozwinie się bez uczelni. Bez uczelni akademickiej autonomicznej, dobrze osadzonej w środowisku, miasto będzie stało w miejscu. W związku z tym, myślę, że Gorzów mocno korzysta i jeszcze bardziej będzie korzystać z akademickości, którą tworzymy i którą staramy się też integrować w naszym środowisku. Zatem przyszłość miasta wiąże się z przyszłością uczelni, przyszłość uczelni z przyszłością miasta – powiedziała PAP rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. prof. Elżbieta Skorupska-Raczyńska.

Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Gorzowie Wielkopolskim powołano latem 1998 r. na bazie działającego w tym mieście od 1992 r. Zespołu Kolegiów Nauczycielskich. Była jedną z pierwszych publicznych uczelni zawodowych w kraju. 1 września 2016 r. została ona przekształcona w Akademię im. Jakuba z Paradyża.

Po przekształceniu ustawodawca dał gorzowskiej uczelni trzy lata na dostosowanie się do wymogów prawa o szkolnictwie wyższym, m.in. w zakresie uzyskania praw do nadawania stopnia doktora, gdyż w momencie zmian organizacyjnych ich nie spełniała.

Akademia im. Jakuba z Paradyża oferuje studia licencjackie, inżynierskie na 16 kierunkach studiów I stopnia i 9 kierunkach studiów II stopnia. Uczelnia ma pięć wydziałów: Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego, Ekonomiczny, Humanistyczny Techniczny, Turystyki i Nauk o Zdrowiu. Złożone zostały dwa wnioski o uprawnienia doktorskie z Językoznawstwa oraz Mechaniki i Budowy Maszyn.

Akademia ta jest drugą, co do wielkości uczelnią wyższą w województwie lubuskim, po Uniwersytecie Zielonogórskim.

Obecnie w gorzowskiej akademii wykształcenie zdobywa 2500 studentów. Kadra uczelni liczy 300 osób; w tym 200 pracowników naukowych. W swojej historii uczelnia dochowała się ponad 17 tys. absolwentów.

Podczas pobytu w Gorzowie wicepremier Beata Szydło weźmie również udział w odsłonięciu w centrum miasta pomnika rotmistrza Witolda Pileckiego.

