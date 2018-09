Krystyna Pawłowicz skrytykowała nagrodę dla „Kleru”. „Okazywanie pogardy i nienawiści”

Wojciech Smarzowski otrzymał podczas Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni nagrodę publiczności za film „Kler”. Kiedy reżyser wchodził na scenę, rozległy się brawa. – Nie ma co tyle klaskać, bo jeszcze ktoś policzy – powiedział Smarzowski. Reżyser nawiązał do nagrody Złotego Klakiera, czyli nagrody przyznawanej w poprzednich latach przez Radio Gdańsk na podstawie długości trwania oklasków. Wyróżnienie filmu fabularnego przedstawiającego „grzeszną” stronę Kościoła nie spodobało się Krystynie Pawłowicz.

„Festiwal w Gdyni jest miejscem dla okazywania pogardy”

Posłanka napisała na Twitterze, że „wyróżnienie przez publiczność w Gdyni filmu „Kler” pokazuje,że publika aktorsko-filmowa także choruje na chorobę nienawiści do swej ojczyzny” . „Festiwal w Gdyni jest miejscem dla okazywania pogardy i nienawiści dla polskiej tożsamości, Polski i Polaków” – dodała.

W Konkursie Głównym Festiwalu Filmowego w Gdyni pokazano m.in. „Kamerdynera” Filipa Bajona, „Zimną wojnę” Pawła Pawlikowskiego, „Kler” Wojtka Smarzowskiego czy „Twarz” Małgorzaty Szumowskiej. Jury miało trudy orzech do zgryzienia, jednak finalnie Złote Lwy powędrowały do Pawła Pawlikowskiego. Jego film „Zimna wojna” został już doceniony na festiwalu w Cannes, ma również szanse na nominację do Oscara. Zdobywca głównej nagrody oprócz statuetki otrzymał 100 tysięcy złotych do podziału – 60 tysięcy dla reżysera i 40 tysięcy dla producenta.

Platynowe Lwy za całokształt twórczości otrzymał Jerzy Skolimowski. – A więc znów mam te swoje pięć minut. A jeśli ze wzruszenia zacznę się zająkiwać, to może nawet i sześć. Liczę też, że ten sędzia najwyższy naszych losów zechce mi jeszcze udzielić kilku minut extra time za przerwy w grze i za nikczemne faule przeciwników – powiedział podczas uroczystej gali reżyser. – Niech żyje wolność w polskim kinie – dodał.

Laureaci 43. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych

Złote Lwy 43. Festiwalu Filmowego w Gdyni dla najlepszego filmu: "Zimna wojna" (reż. Paweł Pawlikowski)



Srebrne Lwy 43. Festiwalu Filmowego w Gdyni: "Kamerdyner" (reż. Filip Bajon)



Złoty Pazur dla najlepszego filmu Konkursu Inne Spojrzenie: "Nina" (reż. Olga Chajdas)



Nagroda specjalna: "Monument" (reż. Jagoda Szelc)



Nagroda za najlepszy scenariusz: Jan Jakub Kolski ("Ułaskawienie")



Nagroda za najlepszą reżyserię: Adrian Panek ("Wilkołak")



Nagroda za najlepszą główną rolę kobiecą: Grażyna Błęcka-Kolska ("Ułaskawienie")



Nagroda za najlepszą główną rolę męską: Adam Woronowicz ("Kamerdyner")



Nagroda za debiut reżyserski: Agnieszka Smoczyńska ("Fuga")



Nagroda za najlepsze zdjęcia: Jakub Kijowski ("Fuga") i Jacek Podgórski ("Krew Boga")



Nagroda za najlepszą drugoplanową rolę kobiecą: Aleksandra Konieczna ("Jak pies z kotem")



Nagroda za najlepszą drugoplanową rolę męską: Olgierd Łukaszewicz ("Jak pies z kotem")



Nagroda publiczności: "Kler" (reż. Wojciech Smarzowski)



Nagroda za najlepszy dźwięk: Maciej Pawłowski i Mirosław Makowski ("Zimna wojna")



Nagroda za najlepszy montaż: Jarosław Kamiński ("Zimna wojna")



Nagroda za najlepszą charakteryzację: Ewa Drobiec i Mira Wojtczak ("Kamerdyner")



Nagroda za najlepsze kostiumy: Monika Onoszko ("Ułaskawienie")



Nagroda za najlepszą muzykę: Antoni Komasa-Łazarkiewicz ("Wilkołak" i "Kamerdyner")



Nagroda za najlepszą scenografię: Jagna Janicka ("Kler")



Nagroda dla najlepszego filmu krótkometrażowego: Dominika Gnatek ("Zwykłe losy Zofii")



Nagroda Platynowe Lwy w uznaniu za całokształt dorobku artystycznego: Jerzy Skolimowski



Nagrody specjalne: Marek Koterski ("7 uczuć") i Wojciech Smarzowski ("Kler")



