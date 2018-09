Nowe informacje ws. „człowieka lodu”. Otzi stosował akupunkturę?

Otzi żył 5 tysięcy lat temu. Miał zaledwie 160 cm wzrostu, ważył 50 kg, ale mimo wątłej postury był wprawnym wojownikiem. Na jego ciało w 1991 roku natrafili w Alpach turyści. Mężczyzna zyskał przydomek Otzi, od nazwy doliny, w której znaleziono jego ciało. W „International Journal of Paleopatholoy” opublikowano kilka dni temu nowe doniesienia na temat Otziego.

Tatuaże jako forma leczenia

Z analizy naukowców wynika, że pomimo szeregu schorzeń wstępujących u „człowieka lodu”, niewiele wiadomo na temat możliwych leczenia stosowanych 5 tysięcy lat temu. Tatuaże, które znaleziono na ciele Otziego mogły być stosowane jako forma leczenia bólu dolnej części pleców, stawów kolanowych, biodra oraz nadgarstka. Badacze podejrzewają również, że „człowiek lodu” mógł stosować akupunkturę, na co wskazują wytatuowane linie i kropki zamieszczone wokół miejsc, w których odczuwano ból.

Przypomnijmy, w lipcu naukowcy postanowili sprawdzić, co tuż przed śmiercią zjadł słynny człowiek lodu. Okazuje się, że Otzi był dość sporym łakomczuchem i uwielbiał jeść tłuste produkty. W jego diecie przeważało surowe mięso m.in. jeleni, kozi oraz bydła. Tak obfita w tłuszcz dieta (zawartość tłuszczu w posiłkach to blisko 50 proc.) doprowadziła do problemów zdrowotnych. Naukowcy odkryli, że jego tętnice były zatkane. Na dolegliwości Otzi spożywał zioła oraz rośliny. W jego organizmie odkryto ślady paproci. Zdaniem badaczy Otzi miał mieć także problemy z próchnicą, paradontozę, a także co ciekawe...nietolerancję laktozy.

Jak zginął Otzi?

Naukowcy próbują także rozwiązać zagadkę śmierci Otziego. Większość ekspertów, którzy badali sprawę „człowieka lodu” jest zgodnych, że mężczyzna został zamordowany, jednak pewności wciąż brak. Nieznane są również dokładne okoliczności, w jakich zginął, ani kto mógł być ewentualnym sprawcą zabójstwa.

Według jednej z hipotez Otzi zginął od silnego uderzenia pięścią w głowę. Do wyjaśnienia sprawy został zaangażowany jeden z głównych inspektorów monachijskiej policji. O pomoc do detektywa zwróciła się dyrektor Muzeum Archeologii Południowego Tyrolu. Alexander Horn po przeprowadzeniu śledztwa stwierdził, że faktycznie Otzi mógł paść ofiarą morderstwa. – Zabójca prawdopodobnie zaskoczył Otziego, strzelając mu w plecy z łuku, z odległości około 30 metrów – tłumaczył inspektor. Policyjny detektyw odkrył również, że „człowiek lodu” otrzymał przed śmiercią ranę ciętą na prawej ręce. – Jest to klasyczna rana obronna, która powstaje wtedy, gdy napastnik grozi komuś nożem i w chwili, gdy wykonuje pchnięcie ofiara łapie za ostrze próbując odeprzeć atak – podkreślił.