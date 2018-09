Donald Tusk jak The Beatles? Do sieci trafiło niezwykłe zdjęcie

Były premier Polski przebywa obecnie w Nowym Jorku w związku z 73. Zgromadzeniem Ogólnym ONZ. W czwartek 27 września polityk wygłosi przemówienie. Na oficjalnym profilu Donalda Tuska na Instagramie pojawiło się zdjęcie, na którym szef Rady Europejskiej przechadza się jedną z ulic Nowego Jorku. Nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie fakt, że fotografia została wykonana w taki sposób, że do złudzenia przypomina słynną okładkę albumu „Abbey Road” kultowej grupy The Beatles. Była to ostatnia wspólnie nagrana płyta brytyjskiego zespołu. „Abbey Road? Nie, Nowy Jork” - napisał Tusk na Instagramie. „But who's Ringo Starr?” - zastanawiał się. Nawiązując do kolejności Beatlesów przechodzących przez ulicę w Liverpoolu, to właśnie Tusk zajmuje miejsce legendarnego perkusisty.

Eksperci zajmujący się social media zwracają uwagę na fakt, iż treści publikowane na Instagramie Tuska mają trafiać także do młodych odbiorców, stąd nawiązania do popkultury. Po tym jak do sieci trafił krótki klip, który przedstawia plany szefa Rady Europejskiej na najbliższe miesiące, dziennikarz POLITICO mówił o „hollywoodzkim stylu nagrania”. Klip do złudzenia przypominał bowiem zapowiedź kinowego hitu.

Czytaj także:

Pogawędka prezydenta Dudy z Donaldem Tuskiem. Ekspert od mowy ciała przeanalizował nagranie