Katowice. Rasistowski atak w tramwaju. Policja szuka tego mężczyzny

Do zdarzenia doszło w tramwaju numer 6 na odcinku Katowice Centrum – Katowice Brynów około godziny 14:00. Policja pisze, że mężczyzna wsiadł do tramwaju i wydawał się być pobudzony. Po jakimś czasie podszedł do jadącej tramwajem osoby narodowości arabskiej i zaczął jej ubliżać.

– Mówił głośno do pasażera: my nie chcemy w Polsce takich jak ty. Tacy jak ty to terroryści, mordują kobiety w Niemczech. Wstałam i powiedziałam temu agresorowi, że ja na ulicy boję się takich jak on. Popłakałam się, jak wysiadłam z tego tramwaju, że nikt nie zareagował, nawet motorniczy – opowiada w rozmowie z TVN24 świadek zdarzenia, pani Ania.

Mężczyzny poszukuje teraz policja. Ubrany był on w czerwoną czapkę z daszkiem, biały T-shirt z czerwonym nadrukiem, szare krótkie spodenki oraz czarne buty sportowe. Charakterystyczne w jego stroju były również białe słuchawki.

Wszystkie osoby, które mają informacje mogące pomóc w ustaleniu tożsamości sprawcy, proszone są o kontakt z policjantami z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji przy ulicy Lompy 19 lub pod nr tel. 32 200 20-51, 32 200 20-00, 32 200 2555.

