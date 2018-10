„SE”: Jarosław Kaczyński ma swój ulubiony bar. Co zamawia najczęściej?

Piątek bardzo pogodny. Nadchodzi słoneczny i ciepły weekend

Piątek będzie bardzo pogodny, ale zacznie się mglisto we wschodniej Polsce. Mgły rano mogą ograniczać widoczność nawet do stu metrów. Zamglenia mogą utrzymywać się nawet do godziny dziesiątej. Później, tak jak w całym kraju, będzie...