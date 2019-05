Czwartek z deszczem na północy. W kolejnych dniach chłodno i mokro

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, początkowo na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie lokalne burze. W miejscowościach podgórskich okresami opady deszczu ze śniegiem, a wysoko w górach opady śniegu. Temperatura minimalna przeważnie od 5°C do 9°C, jedynie na Suwalszczyźnie i w miejscowościach podgórskich od 3°C do 5°C. Wiatr na południu kraju słaby, na pozostałym obszarze umiarkowany, na północy okresami dość silny i silny, od 35 km/h do 45 km/h, w porywach nad morzem do 75 km/h, zachodni.

Pogoda na czwartek 2 maja

W dzień na południu kraju zachmurzenie umiarkowane, na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami i miejscami przelotne, na ogół słabe, opady deszczu. Po południu przelotny deszcz możliwy również w górach. Temperatura maksymalna: od 12°C do 15°C w północnej połowie kraju i od 17°C do 19°C w południowej połowie, chłodnej na wybrzeży około 9°C, 10°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, na północy kraju okresami silny, od 30 km/h do 50 km/h, zachodni. Porywy wiatru: od 50 km/h do 65 km/h na przeważającym obszarze i do 85 km/h na wybrzeżu i Pomorzu.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami słabe opady deszczu, na północy kraju możliwe opady deszczu ze śniegiem. Wysoko w górach opady deszczu przechodzące w śnieg. Temperatura minimalna od 2°C, 3°C na Pojezierzu Pomorskim i Kaszubach do 9°C miejscami na południu kraju. Wiatr w południowej połowie kraju słaby, na pozostałym obszarze umiarkowany, nad morzem dość silny, porywisty, zachodni i południowo-zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 70 km/h.