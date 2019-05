PiS ma nowe propozycje dla niepełnosprawnych. „Nasze środowisko kolejny raz dostało w twarz”

– Jest w Polsce ta trudna, tragiczna sprawa niepełnosprawnych. Mamy nowe propozycje. Kolejny plus do naszej piątki. Będzie o nim mowa – stwierdził Jarosław Kaczyński na konwencji PiS w Krakowie. Szczegóły propozycji przedstawił Mateusz Morawiecki.

– Po wygraniu tego procesu w Luksemburgu, gdzie wiemy, że mamy od przyszłego roku, bo jeszcze może być proces odwoławczy, ale jesteśmy coraz bardziej przekonani, że wygramy to, a nawet jeśli nie, to będziemy szukać innych ścieżek, mamy też zgodnie z obietnicą sprzed roku Fundusz Solidarnościowy, spływają do niego pierwsze pieniądze i zgodnie z obietnicą sprzed roku, chcemy przeznaczyć środki i te z wygranego procesu w sprawie podatku handlowego na comiesięczny, stały dodatek dla wszystkich tych osób, które mają orzeczenie o całkowitej niepełnosprawności, o niemożności prowadzenia jakiegokolwiek życia samodzielnie i tym ludziom chcemy w jak najkrótszym czasie, najbliższych kilku miesiącach przekazać w ramach naszej polityki stały comiesięczny dodatek – powiedział Mateusz Morawiecki. – Będzie to najprawdopodobniej, bo to jest liczone, ale rząd wielkości 500 zł dla tych osób powyżej 18 roku życia, ponieważ te osoby powyżej 18 roku życia są pozbawione, w dzisiejszym systemie opieki nad osobami niepełnosprawnościami, szeregu różnych dodatków – stwierdził.

Iwona Hartwich komentuje

Propozycje PiS dla osób niepełnosprawnych skomentowała Iwona Hartwich w rozmowie z dziennikarzami Onetu. – Nasze środowisko kolejny raz dostało w twarz. To obietnica wirtualnej pomocy, za kilka miesięcy, która pojawiła się tuż przed wyborami. Mamy propozycję dla Mateusza Morawieckiego: niech ten dodatek zostanie uchwalony jeszcze przed 26 maja – powiedziała. Iwona Hartwich stała się twarzą ubiegłorocznego protestu osób niepełnosprawnych w Sejmie.