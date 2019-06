Znęcali się nad kolegą za pomocą pizzy i pasty do zębów. Kuratorium komentuje

Grupa uczniów klas IV szkoły podstawowej w Krynicznie na Dolnym Śląsku pojechała na wycieczkę do Krakowa. Po powrocie z podróży do wrocławskiego kuratorium oświaty trafił list od rodziców zaniepokojonych tym, co wydarzyło się na wyjeździe. Autorzy listu napisali, że grupa 10-latków znęcała się nad innym dzieckiem. Chłopcy mieli m.in. rozebrać kolegę do naga i gnębić go za pomocą pizzy i pasty do zębów. 10-latkowi udało się uciec na korytarz, gdzie miał spędzić całą noc. Według rodziców szkoła nie zareagowała w żaden sposób na to, co się stało.

Matka poszkodowanego chłopca poinformowała o wszystkim policję. Wrocławskie kuratorium wszczęło kontrolę w placówce. – Było coś na rzeczy. Doszło do zdarzenia, o którym częściowo opowiada anonim, do czego przyznała się trójka uczniów. Twierdzą, że pomalowali chłopca pastą do zębów, smarowali go pizzą. Pizzą robili też inne rzeczy. Uczeń spał na korytarzu. Ustalamy, do czego dokładnie doszło, ale nie tak to wygląda, jak powinno być – powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską dolnośląski kurator oświaty Roman Kowalczyk dodając, że szkoła nie zamiotła sprawy pod dywan i zaapelowała do sądu rodzinnego o sprawdzenie sytuacji rodzinnej chłopców, którzy znęcali się nad kolegą.

Kurator zaznaczył, że ze zdjęcia z opisywanego w liście zdarzenia wynika, że zajście miało nieco łagodniejszy przebieg a wersja przedstawiona przez 10-latków jest z nim zgodna.

Czytaj także:

Komisja Etyki zajmie się Wojciechem Mannem. Chodzi o wypowiedź o premierze MorawieckimCzytaj także:

Spór na antenie TVP. Holecka stanęła w obronie Saryusza-Wolskiego