Awaria kolektora „Czajki”. Trzaskowski poprosił rząd o pomoc

„Pracownicy MPWiK i eksperci zewnętrzni (Politechnika Krakowska i Politechnika Warszawska) rozpoczęli już badanie tunelu pod Wisłą, gdzie doszło do awarii” – poinformował Rafał Trzaskowski na Twitterze. Prezydent Warszawy napisał również o posiedzeniu sztabu, które miało miejsce po godz. 15. W trakcie tego spotkania miały zostać podjęte kolejne decyzje dotyczące awarii. O efektach rozmów Trzaskowski poinformował podczas konferencji prasowej.

– Awaria miała miejsce w innym miejscu niż w tym naprawionym w ubiegłym roku – przekazał prezydent Warszawy. – Przy poprzedniej awarii eksperci byli zgodni, że należy wykonać naprawę tych 110 metrów uszkodzonego, ale teraz wiemy, że trzeba zmienić technologię. Zamierzamy zastosować system w postaci tzw. przecisku dwóch stalowych rur pod dnem Wisły. Czekamy na oferty od kilku firm, wybierzemy najlepszą i zaczniemy ją realizować – dodał cytowany przez Onet.

Trzaskowski poinformował również, że obecnie priorytetem stołecznych władz jest zatrzymanie zrzutu ścieków do Wisły. – Zwróciłem się do pana premiera i rządu o to, żeby wykorzystać te nasze doświadczenia z zeszłego roku, o udostępnienie mostu pontonowego – wyjaśnił. Te doniesienia potwierdził już Michał Dworczyk, który poinformował na Twitterze, że Mateusz Morawiecki zgodził się na udzielenie pomocy Warszawie, a we wtorek odbędzie się spotkanie sztabu kryzysowego w Kancelarii Premiera.

Awaria układu przesyłowego oczyszczalni „Czajka”

Od soboty 29 sierpnia nieczystości z lewobrzeżnej Warszawy trafiają do Wisły. Wszystko przez awarię układu przesyłowego oczyszczalni „Czajka” w Warszawie, której na razie nie udało się naprawić i z zapowiedzi Rafała Trzaskowskiego wynika, że system czeka gruntowna przebudowa.

– Mogło dojść do rozszczelnienia osnowy tunelu „Czajki". Jeżeli rzeczywiście do tego doszło, to w zasadzie mamy już sytuację taką, że ten rurociąg się do niczego nie będzie nadawał, jest do wyrzucenia – stwierdził prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na konferencji prasowej, która odbyła się w niedzielę 30 sierpnia. Jednocześnie zadeklarował pełną współpracę i pomoc zarówno miastu jak i MPWiK, a także podkreślił, że obecnie najważniejsze jest, by jak najszybciej wybudować rurociąg zastępczy.

Przemysław Daca zamieścił także wpis w mediach społecznościowych, w którym zaznaczył, że „przyczyn awarii kolektora należy szukać w jego wykonaniu i nadzorze nad funkcjonowaniem”. „Koncepcja tuneli pod wodą jest rzeczą powszechną, przykładem jest choćby metro pod Wisłą. Obecnie w Londynie buduje się 24 km tunel do przesyłu ścieków pod Tamizą” – czytamy dalej.

