Andrzej Duda chce zmian w Sądzie Najwyższym. Sejmowa komisja poparła projekt

Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zajmowała się w środę 24 lutego projektami autorstwa Senatu oraz Andrzeja Dudy. Dotyczą one zmian w Sądzie Najwyższym. Posłowie poparli propozycję prezydenta. Za głosowało 15 parlamentarzystów, 11 było przeciw a 1 osoba wstrzymała się od głosu. Przyjęto do niej kilka poprawek. Jedna z nich, której autorem jest poseł PIS Kazimierz Smoliński dotyczy zagwarantowania sędziom bezpłatnego zakwaterowania w Warszawie. Propozycje Michała Szczerby czy Pauliny Hennig-Kloski zostały odrzucone.

Projekt Senatu odrzucony

Jednocześnie 16 członków komisji zagłosowało przeciw propozycji złożonej przez senatorów. Za było 2 polityków, a 8 wstrzymało się od głosu. Senacki projekt zakłada m.in. wydłużenie terminu na wnoszenie skarg nadzwyczajnych i jest zbieżny z zapisem proponowanym w projekcie prezydenckim.

Projekt Dudy ws. zmian w SN - co zakłada?

Zgodnie z proponowanym przez prezydenta projektem, możliwość wnoszenia skargi nadzwyczajnej ma zostać wydłużona z trzech do pięciu lat. Skarga nadzwyczajna to mechanizm odwołania się od prawomocnej decyzji sądu powszechnego lub wojskowego. By taką skargę złożyć należy spełnić kilka konkretnych warunków. W prawie wyszczególnione są również podmioty, które mogą być wnioskodawcami, jak np. Rzecznik Praw Obywatelskich, czy Prokurator Generalny.

Prezydencki projekt zakłada także wydłużenie kadencji ławników Sądu Najwyższego o jeden rok. Potrzebę taką uzasadniono w projekcie sytuacją epidemiologiczną. W nowelizacji znalazła się również kwestia tworzenia akt spraw w Sądzie Najwyższym, a dokładnie ich digitalizacji i archiwizacji.

Prezydent wnosi także o uzupełnienie trybu wyboru kandydatów na stanowisko prezesa Sądu Najwyższego poprzez określenie kworum wymaganego do dokonania wyboru na posiedzeniu zgromadzenia sędziów izby SN.