Polska przegrywa w Strasburgu. Trybunał zasądził po po 25 tys. euro dla skarżących

O rozstrzygnięciu donosi Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Jak czytamy na jej stronie, do zdarzenia doszło w Krakowie w 2015 r., gdy policja wtargnęła do mieszkania jednego z mężczyzn, sądząc, że ukrywa się tam osoba podejrzana o popełnienie przestępstwa. Po wtargnięciu do mieszkania, rozpyleniu gazu łzawiącego i pobiciu dwóch mężczyzn, policja przewiozła ich na komisariat. W wyniku poniesionych obrażeń, mężczyźni trafili później do szpitala.

Choć polski wymiar sprawiedliwości nie znalazł przesłanek do wszczęcia postępowania i następnie umorzył całą sprawę, trafiła ona jednak pod osąd Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

ETPC zasądził na rzecz każdego z pokrzywdzonych kwotę 25 tys. euro

Ten z kolei uznał, podaje Helsińska Fundacja Praw Człowieka, że Polska naruszyła zakaz tortur oraz nieludzkiego i poniżającego traktowania. Z uzasadnienia wynika, że za takim orzeczeniem przemawiały nie tylko wątpliwe praktyki policyjne, ale i brak należytego postępowania wyjaśniającego.

