Kolejne próby nielegalnego przekroczenia granicy. Za pomocnictwo zatrzymano Polaka

Najnowsze informacje na temat rozwoju sytuacji na granicy z Białorusią polska Straż Graniczna podała na Twitterze. „Ponad pół tysiąca prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Wczoraj tj. 30 września ten odcinek granicy próbowano przekroczyć 529 razy. Zatrzymano 18 obywateli Iraku i dodatkowo 4 osoby. za pomocnictwo: obywatela Libanu, obywatela Polski oraz 2 obywateli Ukrainy. We wrześniu 7535 razy próbowano sforsować granicę białorusko-polską” - czytamy na oficjalnym profilu SG.

Kryzys na polsko-białoruskiej granicy

Tego lata z Białorusi napływają do Polski setki nielegalnych imigrantów. Wielokrotnie wskazywano już na to, że proces wspomagają białoruskie służby. 1 września rzecznik rządu Piotr Müller powiedział w Polskim Radiu 24, że na terenie Białorusi przebywa ok. 10 tys. migrantów sprowadzonych do kraju celowo w ramach zorganizowanej akcji.

Opisywaliśmy we „Wprost”, jak reżim Łukaszenki prowadzi działania polegające na przerzucie migrantów z Iraku na Białoruś. Następnie osoby te przewożone są pod granicę z Litwą i Polską. Celem reżimu Łukaszenki jest wywarcie presji na Unii Europejskiej i swego rodzaju zemsta za sankcje, które Unia nałożyła na Białoruś po porwaniu samolotu z Ramanem Pratasiewiczem na pokładzie.

Efektem tej sytuacji jest wprowadzony na polsko-białoruskiej granicy stan wyjątkowy i budowany na tym terenie płot graniczny.

