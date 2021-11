Kryzys na granicy. Do ochrony włącza się policja. Nadjechały posiłki z całej Polski

Przypomnijmy, że sytuacja na polsko-białoruskiej granicy jest wyjątkowo napięta. W sieci publikowane są nagrania, na których widać jak do granicy z Polską zmierzają setki migrantów. Z niektórych wpisów na Twitterze wynika, że grupa ta może albo forsować granicę w szyku, albo rozdzielać się po okolicznych lasach, tworząc mniejsze grupy.

Polskie służby monitorują wydarzenia, a na 13:00 zapowiedziano sztab kryzysowy z udziałem m.in. Mateusza Morawieckiego, Jarosława Kaczyńskiego, Mariusza Błaszczaka, czy też Mariusza Kamińskiego.

Policja włącza się w ochronę granicy. MON publikuje nagranie

Jak podaje Onet, do eskalacji sytuacji na granicy przygotowywano się już w weekend. Rzecznik podlaskiej policji potwierdził w rozmowie z portalem, że na teren przygraniczny zjechali policjanci z całej Polski, by wspierać Straż Graniczną i wojsko. To głównie policjanci oddziałów prewencji z innych garnizonów w każdym z polskich województw. Wszyscy funkcjonariusze są wyposażeni w sprzęt służący odpieraniu szturmu.

Ministerstwo Obrony Narodowej pokazało z kolei nagranie z okolic Kuźnicy. Widać na nim tłum migrantów, który zdołał się już przemieścić w kierunku Polski. Kryzys trwa już od kilku miesięcy, kiedy to na Białoruś zaczęto zwozić migrantów, by następnie podrzucać ich pod polską granicę. Jak wielokrotnie informowaliśmy, na terenie przygranicznym zmarło już kilku migrantów, którzy usiłowali nielegalnie przekroczyć granicę. Straż Graniczna od miesięcy informuje o wzmożonym ruchu na tym odcinku.

