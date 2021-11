NA ŻYWO: Granica polsko-białoruska. Najważniejsze informacje z 25 listopada

Straż Graniczna informowała, że 23-24 listopada)odnotowano 267 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Funkcjonariusze SG wydali 44 postanowienia o opuszczeniu Polski

23 listopada około godziny 19 grupa ponad 100 migrantów siłowo forsowała granicę. Do sieci trafiło nagranie, na którym widać, jak cudzoziemcy rzucają kamieniami w polskich funkcjonariuszy

Straż Graniczna przekazała również, że na odcinku ochranianym przez placówkę Straży Granicznej w Mielniku doszło we wtorek 23 listopada do dwóch siłowych prób przekroczenia granicy. „40-osobowe grupy agresywnych cudzoziemców atakowały polskie służby rzucając kamieniami, konarami drzew, użyte były również granaty hukowe” – napisano

Jeden z polskich żołnierzy został poszkodowany podczas nocnego ataku migrantów w okolicach Mielnika w województwie podlaskim. Anna Michalska nie przedstawiła szczegółów dotyczących stanu zdrowia rannego funkcjonariusza. Wiadomo jedynie, że udzielono mu pomocy medycznej.

Stanisław Żaryn podkreślił, że sytuacja na granicy polsko-białoruskiej pozostaje napięta. – Działania destabilizujące naszą granicę są podejmowane wspólnie przez służby białoruskie i cudzoziemców przygotowywanych do ataków – stwierdził rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych

Andrzej Duda udzielił wywiadu tygodnikowi „Sieci”, a podczas rozmowy pojawił się m.in. wątek dotyczący ewentualnego zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego, o co apeluje opozycja. – Trudno o poważnych sprawach rozmawiać z ludźmi, którzy jeszcze niedawno biegali po granicy i przeszkadzali polskim funkcjonariuszom w wykonywaniu ich obowiązków, którzy atakowali w mediach oraz w polskim parlamencie żołnierzy służących na granicy – powiedział prezydent

Reuters przytacza treść rozmowy, którą odbyli szef Rady Europejskiej Charles Michel i prezydent Rosji Władimir Putin. Zdaniem służb prasowych Kremla, na które powołują się media, Putin miał obwinić Polskę o eskalację napięcia na granicy polsko-białoruskiej

7:14 Granica polsko-białoruska. Nowe zdjęcie WOT



Tak wyglądała noc żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej na patrolu przy granicy polsko-białoruskiej



twitter.com 7:05 O 10:00 obrady wznowi Senat – będzie to drugi dzień posiedzenia. Zgodnie z zapowiedziami Tomasza Grodzkiego, dziś ma zostać rozpatrzona nowelizacja ustawy ochronie granicy państwowej 6:50 O godz. 9 w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego odbędzie się spotkanie rządowego sztabu kryzysowego z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego, a także szefów: MON, MSWiA, MSZ oraz służb, związane z kryzysem granicznym i sytuacją bezpieczeństwa w regionie 6:36 Rzecznik KGP zaapelował przy tym do polskich firm wypożyczających samochody. - Zauważyliśmy, że taktyka przemytników zmieniła się i nie wykorzystują już oni swoich samochodów, którymi przyjeżdżali nawet z Niemiec, ze Szwecji, z krajów Europy Zachodniej, ale wypożyczają te samochody na terenie Polski - wskazał. Jak dodał, warto, by firmy "zastanawiały się, komu te samochody wypożyczają". 6:17 Premier Morawiecki poinformował, że na spotkaniu z prezydentem Macronem nie poruszył tematu finansowania muru na granicy polsko -białoruskiej, ponieważ jego zdaniem „dziś głównym wyzwaniem jest wypracowanie wspólnej polityki na rzecz zjednoczonej Europy” w obliczu niebezpieczeństw



twitter.com 6:10 Straż Graniczna opublikowała film ze środowej służby w okolicach placówki w Dubiczach Cerkiewnych



twitter.com 6:05 Dzień dobry. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo, w której będziemy informować o najważniejszych wydarzeniach dnia dotyczących kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej

Specjalne wydanie „Kropki nad i” z Michałowa. Monika Olejnik do hejterów: Możecie sobie kpić, ale…