Kto zostanie Człowiekiem Roku „Wprost” 2021? To nie będzie jedyna nagroda

Człowiek roku „Wprost” to tak naprawdę historia 30-lecia Polski. Pierwszym laureatem nagrody w 1991 roku był Leszek Balcerowicz. Ówczesny wicepremier i minister finansów został nagrodzony za transformację Polski z gospodarki socjalistycznej w tę wolnorynkową. Rok po Balcerowiczu po tytuł sięgnęła Hanna Suchocka, pierwsza kobieta-premier w historii RP. Ale nagroda nie została przyznana, żeby jakoś wyróżnić płeć piękną w polityce, tylko dlatego, że Suchocka stanęła wtedy przed arcytrudnym zadaniem. Nie dość, że musiała manewrować między ośmioma koalicjantami, którzy wchodzili w skład jej ekipy, to w obliczu kryzysu gospodarczego musiała wprowadzać niepopularne reformy jak obniżka emerytur czy wprowadzanie nowych podatków. Górę jednak wzięły polityczne animozje i rząd Suchockiej ostatecznie szybko upadł.

Nagroda Człowieka Roku towarzyszyła najważniejszym momentom w historii Polski. W 1999 roku tytuł otrzymał prof. Bronisław Geremek. W tym samym roku Polska dołączyła do NATO. W 1996 Człowiekiem Roku została Wisława Szymborska. W tym samym roku dostała nagrodę Nobla. W 2007 roku polscy piłkarze pierwszy raz w historii awansowali do finałów mistrzostw Europy. W tym samym roku tytuł otrzymał Leo Beenhakker.

Tak jak w jego przypadku nagroda Człowieka Roku nie zawsze trafiała do Polaków.

W 2004 roku, czyli 15 lat po „okrągłym stole” w Polsce i po „aksamitnej rewolucji” w Pradze, na Ukrainie wybuchła pomarańczowa rewolucja. Człowiekiem Roku „Wprost” został wtedy jej główny autor, a później prezydent Ukrainy, Wiktor Juszczenko. 10 lat potem, w 2014 roku, „Wprost” nagrodził tym samym tytułem Angelę Merkel, która już po raz trzeci obejmowała tekę szefa niemieckiego rządu. W 2002 roku tytuł również trafił do Niemiec. Tym razem do Güntera Verheugena, który miał duży wkład w wejście Polski do Unii Europejskiej.

W ten poniedziałek oprócz tytułu Człowieka Roku 2021, „Wprost” wręczy jeszcze cztery dodatkowe nagrody z okazji 30-lecia przyznawania nagrody. Wybierzemy ludzi 30-lecia, którzy przez ostatnie trzy dekady najmocniej wyróżnili się w czterech kategoriach: polityka, biznes, sport i kultura. Kim są i dlaczego dostali nagrodę? O tym poinformujemy już 24 stycznia.