Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu. Premier nawiązał do aktualnej sytuacji

W czwartek 27 stycznia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. To święto ustanowione w 2005 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu uczczenia pamięci ofiar pochodzenia żydowskiego, pomordowanych w czasie Ii wojny światowej przez nazistowskie Niemcy. Data jest nieprzypadkowa – tego dnia w 1945 r. Armia Czerwona wyzwoliła obóz Auschwitz-Birkenau.

„Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu, ustanowiony przez ONZ w 2005 roku, by ludzkość nigdy nie zapomniała i wyciągnęła lekcję z tej straszliwej zbrodni” – przypomniał we wpisie na Facebooku premier Mateusz Morawiecki. „Zbrodni dokonanej nie przez bezimiennych nazistów, którzy „tylko wykonywali rozkazy”, ale przez funkcjonariuszy nazistowskiego państwa niemieckiego, jacy z metodyczną, zaplanowaną skutecznością wprowadzali w życie swój diabelski plan, ustalony i potwierdzony na konferencji w Wannsee, której rocznicę obchodziliśmy tydzień temu, przez najważniejszych członków NSDAP i rządu III Rzeszy” – czytamy.

Morawiecki przypomniał, że liczba ofiar Holokaustu jest szacowana na prawie 6 milionów, a jedną trzecią stanowiły dzieci. „Żydów wśród ofiar Zagłady jest według różnych źródeł od 2,6 do 3,3 miliona. Wielką część zamordowanych stanowią obywatele polscy” – wyjaśnił. „Liczba ofiar Holokaustu jest szacowana na prawie 6 milionów, jedną trzecią tej liczby stanowiły dzieci. Żydów wśród ofiar Zagłady jest według różnych źródeł od 2,6 do 3,3 miliona. Wielką część zamordowanych stanowią obywatele polscy” – zaznaczył szef rządu. Morawiecki przypomniał też we wpisie postaci Jana Karskiego i rotmistrza Witolda Pileckiego.

"Widmo nowej wojny wisi nad Europą"

„Państwo Polskie stoi na straży prawdy, która nie może być relatywizowana w żaden sposób. Ku przestrodze musimy tę prawdę nazywać po imieniu. Nie ma naszego przyzwolenia na relatywizację zła. Będziemy pamiętać i głośno wskazywać źródła tego zła, by przyszłe pokolenia nigdy go nie zaznały!” – podkreślił Morawiecki. Szef rządu nawiązał też do bieżących wydarzeń. „Dziś, kiedy widmo nowej wojny wisi nad Europą, tylko prawda, współpraca, solidarność i wyciąganie prawidłowych wniosków z tragicznej historii są w stanie zagwarantować, że się ona nie powtórzy” – napisał Morawiecki.

