Słowa Tuska o rozwodach i antykoncepcji wywołały burzę. „Przekroczenie kolejnych granic absurdu”

Donald Tusk stwierdził, że program PiS w dłuższej perspektywie doprowadzi do pełnego zakazu aborcji, rozwodów oraz ograniczenia dostępu do środków antykoncepcyjnych. Mateusz Morawiecki zapewnił, że są to kłamstw i jego formacja nie ma takich planów.

PiS i Konfederacja mówią jednym głosem



Wypowiedź byłego premiera wywołała także niemałe poruszenie wśród gości programu Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News. – Trudno komentować słowa przewodniczącego Donalda Tuska, bo to przekroczenie kolejnych granic absurdu. Nikt nie ma takich planów ani w tej kadencji, ani w kolejnej, jak PiS wygra wybory – powiedział Piotr Cwik z Kancelarii Prezydenta.



W podobnym tonie wypowiedział się Wojciech Skurkiewicz. – Absolutnie ani rząd, ani nikt z PiS nie ma zamiaru takich rzeczy wprowadzać, nie ma ani prac legislacyjnych, ani woli, czy przekonania co do takich działań. Donald Tusk prowadzi narrację straszenia PiS – dodał polityk partii rządzącej. – Donald Tusk ponownie wchodzi w wasze lewackie buty i ponownie chce przejąć elektorat Lewicy – dodał Wojciech Skurkiewicz, zwracając się do Włodzimierza Czarzastego. W odpowiedzi usłyszał, że PiS-owi nie uda się skłócić Donalda Tuska z Lewicą.



Także Krzysztof Bosak uznał, że obecnie żadna partia nie ma takich planów, o jakich mówił Donald Tusk. – Szkoda, że lider PO jako polityk rzekomo przychylnie nastawiony do kościoła, nie wybrał mądrej wypowiedzi, którą należy promować, a wybrał taką, która była mu wygodna, żeby polaryzować wyborców i przedstawiać się jako apostoł światłości p

Co powiedział Donald Tusk?

W trakcie spotkania „MeetUp Nowa Generacja”, które odbywa się w Gołkowicach Górnych w Małopolsce, Donald Tusk wspomniał o programie Prawa i Sprawiedliwości. Według lidera PO działania partii rządzącej prowadzą m.in. do zakazu rozwodów, pełnego zakazu aborcji oraz ograniczeń w dostępie do środków antykoncepcyjnych.

Były premier nawiązał do niedawnej wypowiedzi ks. Krzysztofa Bielawnego, który przyczyn spadku dzietności w Polsce upatrywał m.in. w rozwodach i powszechnie dostępnej antykoncepcji. – Powiedział otwarcie, co PiS wprowadzi w Polsce, jeśli ponownie wygra wybory. Program jest bardzo prosty: zakaz rozwodów, zakaz środków antykoncepcyjnych, zakaz związków cywilnych poza tym tradycyjnym modelem, i oczywiście pełny zakaz aborcji. Nie miejcie żadnych wątpliwości, że to nie są ekscesy czy incydenty – stwierdził Donald Tusk.

