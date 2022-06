Komitet polityczny PiS zatwierdza zmiany w strukturach partii. Kto straci stanowisko?

Władze Prawa i Sprawiedliwości zdecydowały pod koniec maja o nowym podziale struktur partyjnych. Zamiast działających 41 okręgów ma być ich 94. Mają one odpowiadać tym, które obowiązują w wyborach do Senatu. – Ich zadaniem będzie przygotowanie nowych struktur do zjazdów okręgowych, gdzie będą wybierane nowe zarządy okręgowe – wyjaśniał w połowie czerwca Krzysztof Sobolewski.

28 czerwca Komitet Polityczny PiS zebrał się, aby ostatecznie zatwierdzić nazwiska nowych pełnomocników. W naradzie udział biorą m.in. Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki. Przed rozpoczęciem spotkania Ryszard Terlecki powiedział dziennikarzom, że większość kandydatur została już zaakceptowana. - Być może co do niektórych będzie jeszcze dyskusja, ale sądzę, że w gruncie rzeczy to jest już tylko formalność - zaznaczył.

Kto zyska, kto straci?

Politycy PiS nie zdradzili na razie, kto może otrzymać stanowiska pełnomocników. Wiadomo natomiast, że część prominentnych działaczy nie będzie się mogła o nie ubiegać. Kierownictwo partii uznało bowiem, że osoby powołane na pełnomocników okręgowych nie będą mogły pełnić funkcji ministerialnych oraz być członkami prezydium Sejmu i Senatu.

Oznacza to, że o władzę w okręgach nie będą mogli się starać m.in. marszałek Sejmu Elżbieta Witek, wicepremier Jacek Sasin, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk czy minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. W tym gronie znaleźli się takżew iceminister infrastruktury Marcin Horała, wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk, wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker, wiceminister edukacji Dariusz Piontkowski, wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed oraz pełnomocnik rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą Jan Dziedziczak.

