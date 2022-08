Zwrotnikowe temperatury wracają do Polski. IMGW wydał alert

Środa zapowiada się pogodnie, miejscami będzie słonecznie. Termometry pokażą maksymalnie od 25℃ na Suwalszczyźnie, przez 27℃ w centrum kraju, do 33℃ na zachodzie. Wiatr powieje ze zmieniających się kierunków, będzie słaby. Czwartek upłynie pod znakiem słonecznej aury. Temperatura maksymalna wyniesie od 27℃ na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez 29℃ w centrum kraju, do 35℃ na zachodzie. Wiatr będzie wiał z kierunków wschodnich, będzie słaby i umiarkowany.

W piątek w przeważającej części kraju będzie słonecznie i pogodnie. Jedynie na zachodzie prognozuje się zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego, z przelotnymi opadami deszczu rzędu 5-10 l/mkw oraz lokalnymi burzami. Podczas wyładowań spadnie do 10-15 l/mkw., a wiatr w porywach rozpędzi się do 70 km/h. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 25℃ na Nizinie Szczecińskiej, przez 31℃ w centrum kraju, do 32℃ w pasie południowym. Wiatr powieje z kierunków południowych, będzie słaby i umiarkowany, jedynie na zachodzie okaże się umiarkowany i będzie wiał z północnego zachodu. Okresami w porywach osiągnie prędkość 40-60 km/h.

Zwrotnikowe temperatury wracają do Polski. IMGW wydał ostrzeżenie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie ze względu na prognozowane upalne temperatury. Alert drugiego stopnia obowiązuje w województwie zachodnio-pomorskim, pomorskim, lubuskim oraz częściach warmińsko-mazurskiego, dolnośląskiego, opolskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 13 w środę do godz. 18:00 w piątek 5 sierpnia.

Czytaj też:

Quiz z przysłów pogodowych. Są czasem tak absurdalne, że może być ciężko