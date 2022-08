Uderzenie jesieni już na początku września? Znamy prognozę długoterminową

Pogoda od kilku dni dzieli Polskę. Podczas gdy na wschodzie mamy do czynienia z najdłuższą w tym roku falą upałów, zachód, a także południe zmagają się z serią burz niosących intensywne opady deszczu. Taka aura nie utrzyma się już długo. W najbliższych dniach czekają nas dwa przełomowe momenty. Pierwszy nastąpi już jutro, a drugi pierwszego września.

Pogoda długoterminowa. Upał prawie do końca sierpnia

Środa powinna być ostatnim dniem z wyraźnym kontrastem termicznym między wschodem i zachodem kraju. Podczas gdy przy granicy z Niemcami i Czechami będziemy odnotowywać 22-25℃, na Podlasiu, Lubelszczyźnie, Warmii, Mazurach czy Mazowszu słupki rtęci dobiją do 33. kreski. W tych regionach obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami.

Ponieważ w środę nad Polskę nadal będą docierały burzowe chmury, IMGW wydał kolejne alerty przed burzami. Spokojni mogą być jedynie mieszkańcy zachodnich regionów kraju. Grzmieć nie powinno na Dolnym Śląsku, ziemi lubuskiej i w woj. zachodniopomorskim. W województwach obowiązują ostrzeżenia pierwszego lub drugiego stopnia.

Kolejne dni powinny przynieść stanowcze zmiany w kwestii opadów i ciepła. Według prognoz długoterminowych już od czwartku miejsce deszczowych chmur zajmie przejrzyste niebo i bardzo wysoka temperatura. 25 sierpnia na termometrach zobaczymy od 22-26℃ nad morzem, przez 28-29℃ na zachodzie do nawet 34℃ na wschodzie. Bardzo ciepła aura utrzyma się aż do końca miesiąca, choć już we wtorek 30 sierpnia słupki rtęci w całym kraju powinny spaść poniżej 30. kreski (ok. 27-28 st. C).

Początek września z powiewem jesieni

Nowy miesiąc przywita się z nami bardzo chłodno. Już 1 września w centrum i na południu temperatury spadną do 20-22℃, ale na wschodzie i zachodzie nadal będziemy odnotowywać ok. 25-26℃.

Prawdziwe ochłodzenie odczujemy dopiero w piątek 2 września. Wówczas termometry na wschodzie pokażą maksymalnie 17-18℃. W centrum prognozowane są 20-22℃, a na Podlasiu słupki rtęci mogą zatrzymać się na wysokości 13. kreski. Chłodna fala nie potrwa jednak długo. Już w poniedziałek 5 września do naszego kraju powinno wkroczyć cieplejsze powietrze. Najbardziej odczują to mieszkańcy Polski zachodniej, gdzie temperatura wzrośnie do 28℃. W pozostałych regionach termometry wskażą 23-26℃.

Pierwsze dwa dni września przyniosą nie tylko spadek temperatury, ale również intensywne opady. O ile 1 września padać będzie głównie na południu i wschodzie, o tyle dzień później o parasolach nie będą musieli pamiętać wyłącznie mieszkańcy woj. pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Sumy opadów miejscami będą znaczne, ponieważ przekroczą 20 mm.